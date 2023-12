Final Fantasy XVI dévoile ses impressionnants DLC Echoes of the Fallen et The Rising Tide, avec un shadow drop

Square Enix n'est clairement pas venu les mains vides à la cérémonie des Game Awards 2023, surtout en ce qui concerne sa licence fétiche. En effet, en plus de Final Fantasy VII Rebirth, c'est Final Fantasy XVI qui a fait une brève apparition bien marquante, même si elle a sans doute spoilé pas mal de joueurs au passage en raison de ce qui a été introduit. Si vous n'avez pas encore joué à cet épisode de la Creative Business Unit III de Naoki Yoshida, n'allez donc pas plus loin. Sans plus attendre, voici la bande-annonce dévoilant les deux extensions payantes de FFXVI !

Bande-annonce en japonais

Cela ne fait que quelques mois depuis le lancement, mais les développeurs ont d'ores et déjà créé le DLC Echoes of the Fallen, qui est de sortie ce vendredi 8 décembre 2023, tandis que le suivant baptisé The Rising Tide paraîtra au printemps 2024. Oui, la récente annonce d'une mise à jour pour aujourd'hui n'était finalement pas que pour le mode Arcade.

Nous retrouvons donc Clive, Joshua et Jill, qui vont devoir faire face à une nouvelle menace venue tout droit de la tour des Célestes qui était scellée jusqu'à présent et s'est activée, en lien avec la Guerre Magitek. Sans même voir l'apparence du super boss introduit, le logo avec son oméga vend la mèche, car oui, la célèbre créature aura droit à sa version dans FFXVI, ici appelée Omega Aionios (aucun rapport avec Xenoblade Chronicles 3).

Quant à la deuxième aventure promise, elle nous transportera carrément en des terres inconnues en dehors de Valisthéa, à Mysidia ! Les joueurs de FFXIV qui attendaient de découvrir la version du MMORPG pourront donc se tourner vers l'Action-RPG solo pour arpenter ce lieu que nous devinons être situé dans ce qui était appelé jusqu'à présent les Continents extérieurs. Nous y voyons des Tonberry et leur roi bien menaçant, et surtout l'utilisation des pouvoirs aquatiques de Léviathan ! Ce dernier va d'ailleurs nous combattre, déchaînant une vague impressionnante sur Ifrit qui paraît bien impuissant. En revanche, la temporalité de ces deux histoires reste un mystère pour le moment, surtout cette dernière compte tenu des évènements qui avaient conclu l'aventure de Clive...

Bande-annonce en anglais

Bref, la passion entourant Final Fantasy XVI va pouvoir brûler de plus belle. Nous rajouterons les détails sur la commercialisation de ces contenus une fois qu'ils seront connus. Si jamais vous n'avez pas encore craqué pour FFXVI et avez tout de même lu cet article, sachez qu'il est vendu seulement 39,99 € chez Micromania !

