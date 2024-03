Final Fantasy XIV x FFXVI : l'arrivée de Clive à Éorzéa datée, un point sur les récompenses à obtenir

La PAX East 2024 a régalé les fans des jeux de la CBU3 avec d'un côté une présentation et l'annonce de la date de sortie du DLC The Rising Tide de Final Fantasy XVI, et de l'autre celle du lancement de l'extension Dawntrail de Final Fantasy XIV et de son accès anticipé, ainsi que la révélation de son collector. Et en guise de conclusion, c'est la collaboration entre les deux projets au sein du MMORPG qui a refait parler d'elle. Nous n'avons malheureusement pas eu droit à une bande-annonce supplémentaire la concernant, il faudra se contenter de celle diffusée en octobre. Quoi qu'il en soit, son arrivée est proche et il a été reprécisé que la quête ne spoilera pas, tant mieux pour les joueurs PC et Xbox.

Cet évènement Flammes primordiales sera donc disponible dès la semaine prochaine, du mardi 2 avril à 10h00 au mercredi 8 mai à 16h59. Autant dire que vous aurez largement le temps de l'accomplir et d'en obtenir les récompenses, et si vous êtes un nouveau joueur de terminer l'Épopée d'A Realm Reborn. En effet, une page spéciale sur le Lodestone a précisé qu'il faudra être niveau 50 et avoir terminé L'ultime passe d'armes avant de débloquer la quête Terre incandescente auprès du PNJ Aventurier novice à Ul'dah au Faubourg de Nald (X:8.8 / Y:9.8).

Parmi les récompenses, il y aura la tenue de Clive, un set « garance » composé d'un gilet, de gantelets, de chausses et de solerets. Talgor se déclinera de son côté en une monture dont nous obtiendrons le sifflet et en une mascotte sous sa forme de louveteau. Du reste, une carte de Clive pour le Triple Triad et 10 rouleaux d'Orchestrion seront disponibles, permettant de jouer les mélopées suivantes :

Tonitrua ex Machina ;

Idylls of the Empire ;

Forevermore - The Grand Duchy of Rosaria ;

Before the Storm - Caer Norvent ;

The State of the Realm ;

Who I Really Am ;

Away (Refrain) ;

To Sail Forbidden Seas ;

Find the Flame ;

Land of Eikons.

Final Fantasy XVI est actuellement vendu 41,99 € sur Amazon.

