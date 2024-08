Final Fantasy XIV : une version mobile va voir le jour !

Source: National Press and Publication Administration et Daniel Ahmad

Avec plus de 30 millions de joueurs au compteur, Final Fantasy XIV est clairement incontournable au sein du catalogue de Square Enix. Alors qu'il était déjà disponible sur PS4, PS5 et PC, il a fait ses débuts sur Xbox Series X|S en mars dernier, de quoi faire grandir encore un peu plus sa communauté. Et visiblement, ça ne va pas s'arrêter là. Contrairement à Final Fantasy XI, dont le projet de version mobile par Nexon avait été annulé, tout porte à croire qu'une telle déclinaison est bien en développement du côté de FFXIV.

La rumeur remonte à début juillet, que le leaker Kurakasis avait partagé auprès de eXputer, et faisait état d'une collaboration établie entre Square Enix et Tencent en 2018 pour divers projets, dont aucun n'est paru jusqu'à présent. Yosuke Matsuda ayant laissé sa place à Takashi Kiryu, qui a abandonné certains projets entraînant des pertes colossales, difficile de savoir si l'un d'eux était dans le lot.

Eh bien, ces derniers jours, l'administration chinoise a approuvé tout un lot de nouveaux jeux, dont un certain « 最终幻想14:水晶世界 » qui peut se traduire par Final Fantasy XIV: Crystal World, dont les plateformes d'accueil seraient les mobiles. Daniel Ahmad a déclaré que cette version serait développée par Lightspeed Studios, qui appartient à Tencent, et Square Enix. En revanche, il s'agirait d'une déclinaison standalone bien distincte du jeu sur PC (et consoles). Le marché local étant bien différent du nôtre, difficile de savoir si l'Occident sera concerné, mais il y a de quoi être curieux.

