Final Fantasy XIV : la suite de Death Unto Dawn (5.55) et la version PS5 datées, des montres Citizen et une guitare Fender Stratocaster dévoilées

Après une première journée bien remplie (LA HEE !), le Fan Festival Around the World de Final Fantasy XIV a débuté sa deuxième journée avec la présence sur scène de plusieurs membres de l'équipe et la venue surprise de Shinji Hashimoto (Please be excited), qui a annoncé renoncer à son titre de brand manager de la série Final Fantasy au profit de Yoshinori Kitase, lui qui avait évidemment joué un rôle important dans le développement d'A Realm Reborn. S'en est donc suivi la 64e Lettre du Producteur Live servant dans un premier temps à mettre en avant les nouveautés du patch 5.55.

Sa sortie est toute proche, puisqu'elle est fixée au mardi 25 mai, l'équipe de développement ayant préféré prendre son temps plutôt que de la précipiter en la sortant juste après le Fan Fest. Au programme, la 2e partie de l'Épopée de Death Unto Dawn, l'ajout de quêtes épilogues pour la série de Raids YoRHa: Dark Apocalypse et des récompenses pour l'obtention de toutes les cartes actuelles de Triple Triad, ainsi que la dernière mise à jour de Garde-la-Reine.

À cette même date du 25 mai, la bêta ouverte de la version PS5 se conclura, marquant alors le lancement officiel du jeu sur la dernière console de Sony, avec les fonctionnalités déjà explicitées dans nos précédents articles.

Pour rentrer un peu plus dans les détails de cette dernière, un nouveau champ de bataille sera pour rappel ajouté, nommé Zadnor et situé au nord-est de Bozja, là où est positionnée la IVe légion de Garlemald. Pour y accéder, il faudra avoir achevé l'Épopée 5.4 et l'histoire de Garde-la-Reine diffusée à la 5.45. Comme avec l'Arsenal de Baldesion, nous devrons prendre une décision importante, un choix qui affectera la suite du scénario. En termes d'activité, nous pourrons compter sur un assaut à grande échelle (48 joueurs), le Dalriada, ainsi que de nouvelles Escarmouches et Engagements Critiques qui ont été imagés. Oui, ce sont bien Belial et Shemhazai !

Le Rang de Résistance passera de 15 à 25 comme prévu et la progression supplémentaire qui occupera ensuite les joueurs a été dévoilée, prenant la forme d'un système d'Honneurs à acquérir, trois sortes pouvant être acquises en échange de Faits d'armes : Force d'âme (augmente les PV), Bravoure (cause plus dégâts) et Secours (améliore la puissance de soin). Du côté des récompenses, les fans de FFXII auront également reconnu la tenue de Penelo et l'hoverbike de Fran et Balthier. Il y aura aussi du mobilier d'extérieur pour le housing.

Et évidemment, les armes de la Résistance disposeront d'une ultime amélioration dont les statistiques seront légèrement meilleures que celles de la Promesse d'Eden (Sadique), le processus changeant une fois la première complétée. Sinon, certaines armes obtenues dans certains défis Extrêmes ne donnent actuellement aucun matériau si elles sont recyclées. Ce souci sera adressé avec le patch 5.55.

Enfin, un planning a été partagé, faisant le point sur une grande partie de ce qui nous attend entre cette mise à jour et le lancement d'Endwalker fin novembre, tout n'étant pas forcément inclus. Outre deux petits patchs (5.57 et 5.58) cet été qui ajusteront certaines choses, plusieurs évènements feront leur retour, dont la collaboration avec FFXV ! Si vous l'aviez raté avant le lancement de Shadowbringers, ce sera l'occasion idéale de rattraper le coup.

25 mai : sortie du patch 5.55

Juillet : Festival du Gold Saucer

Juin-Juillet : patch 5.57

Juillet-Août : patch 5.58

Août : Les Feux de la Mort et la Fête de la Commémoration

Septembre : évènement collaboratif avec FFXV, Le nocturne des héros

23 novembre : lancement d'Endwalker

Durant la deuxième partie de la Lettre du Producteur Live, c'est une session de discussion avec Natsuko Ichikawa à laquelle nous avons eu droit. Si vous ignorez qui elle est, il s'agit de la scénariste du scénario de Shadowbringers, entre autres, puisqu'elle fait aussi des propositions au sujet des cinématiques en tant que game designer par exemple. Au cours de son processus d'écriture, elle se joue d'ailleurs les scènes dans sa tête. Elle a aussi évoqué ce qu'elle pense être le thème de l'extension, même si ce n'est pas son fort, déclarant que nous pouvons le voir comme une tragédie sur la fin du monde au sens large, ses premières notes de l'époque mentionnant des héros qui sauvent le monde. Au final, c'est aux joueurs d'y trouver leurs propres réponses et interprétations.

Ci-dessous, vous pouvez voir un document décrivant une scène du patch 5.3, ici mis sous Excel, mais elle utilise au préalable le bloc-notes pour y poser ses idées et commentaires. Ce type d'outil permet d'indiquer tout ce qui concerne les entrées et sorties de personnages, leurs dialogues, déplacements, etc. Par la suite, le responsable des VFX (effets visuels) et autres membres concernés de l'équipe se réunissent lors de longues réunions pour en discuter, où ils regardent également des essais de cinématique et apportent des modifications selon ses commentaires. C'est aussi elle qui choisit la musique de fond lors des différentes scènes. Dans tous les cas, c'est Naoki Yoshida qui effectue les dernières vérifications et donne son approbation finale. Il est donc difficile d'estimer combien de temps cela lui prend pour l'écriture et tout ce qui suit pour une cutscene, mais dans ses meilleurs moments, elle pouvait taper l'équivalent de deux romans en trois mois.

Autre détail, qui concerne Thancred et ses yeux. Sa blessure était temporaire et à son retour dans la Source, Tataru lui a alors apporté quelques changements. Sinon, Square Enix prend visiblement soin de ses employés puisque les heures de travail sont vérifiées et le fait de se surmener est désormais plutôt mal vu. En revanche, Natsuko Ichikawa n'a pas voulu dévoiler la raison pour laquelle l'Exarque du Cristal est venu à Cristarium. Enfin, si vous avez du retard sur le contenu déjà disponible et souhaitez vous préparer pour Endwalker, il pourrait être judicieux d'effectuer Le Labyrinthe de Bahamut pour mieux connaître la famille Leveilleur, ainsi que la série de Raids Omega pour en savoir plus sur la descendance de Midgardsormr, dont Vritra, le dragon que monte Estinien. D'ailleurs, aucun prérequis ne sera demandé, alors qu'il fallait avoir fait la Tour de cristal pour Shadowbringers.

Enfin, le dernier segment dédié aux produits dérivés a évidemment reparlé des figurines et autres goodies dévoilés hier, mais en vitesse puisque la plupart du temps a été passé à présenter deux collaborations. La première est avec Citizen, une marque japonaise spécialisée dans l'horlogerie et qui va donc produire deux modèles de montres, une version Lumière et une autre Ténèbres, qui seront commercialisées dans le monde entier. Au Japon, les commandes vont pouvoir être passées dès aujourd'hui, et ce jusqu'au 30 juin, coûtant respectivement 44 000 ¥ (environ 331 €) et 38 500 ¥ (environ 290 €). Pour l'Europe et l'Amérique du Nord, il faudra patienter pour connaître les détails si vous êtes intéressés.

Concernant le côté exclusif de ces montres, elles arborent chacune les symboles des Douze en lieu et place des heures, disposent d'aiguilles fluorescentes pour les voir même dans le noir, sont bien entendu logotées FFXIV et ont le glyphe d'Azem sur leur couronne. Le modèle Lumière, plus féminin, est lui livré avec deux bracelets interchangeables. Elles disposent enfin chacune de leur propre coffret pour les y ranger et qui sert de packaging de luxe.

La deuxième collaboration est bien plus surprenante et concerne un instrument de musique, une guitare électrique Fender Stratocaster ! Pour ses 75 ans, la marque a donc décidé de s'associer avec Square Enix afin de proposer un modèle vraiment très classe, dont le bois du manche a été réalisé dans un bois bien particulier dont la teinte est naturellement sombre. Sur son corps, deux parties arborent elles un effet cristallisé réagissant à la lumière du plus bel effet. Chaque exemplaire disposera d'un numéro de suivi à l'arrière, aura le symbole du météore sur son manche et aura l'un de ses contrôleurs de tonalité pouvant être « enclenché » pour effectuer un burst sonore, surnommé le « Limit Break Switch ». Une démo nous en sera faite lors du concert des Primals.

Les musiciens pourront se faire plaisir en déboursant 3 499 €, avec des précommandes débutant au Japon dès le 25 mai et une livraison pour octobre 2021, tandis que le reste du monde devra patienter jusqu'à la fin de l'année pour une réception prévue début 2022.

Les joueurs ne seront pas mis de côté, puisqu'une reproduction de l'instrument sera ajoutée au jeu pour les performances ainsi qu'en tant qu'accessoire pour le housing. Enfin, le must reste la sublime illustration de Y'shtola jouant de cette Fender Stratocaster, qui apparaîtra dans un magazine prochainement.

