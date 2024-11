Final Fantasy XIV Mobile officialisé, promettant d'être fidèle en tous points à l'original

Alors que le MMORPG à succès de Square Enix FFXIV vient d'accueillir son patch 7.1 Crossroads, LightSpeed Studios vient enfin d'officialiser ce qui était un secret de polichinelle, à savoir une déclinaison sur mobiles plongeant les joueurs dans Éorzea. Oui, Final Fantasy XIV Mobile est une réalité et, en plus d'avoir octroyé la licence à cette filiale de Tencent, Square Enix est bien impliqué, notamment au travers de deux principales figures que vous connaissez forcément, à savoir son directeur musical Masayoshi Soken pour l'arrangement des musiques et évidemment Naoki Yoshida en sa qualité de directeur et producteur. C'est d'ailleurs ce dernier qui a pris la parole en introduction de la toute première bande-annonce du jeu !

Bande-annonce en anglais

Des propres mots de Yoshi-P, LightSpeed Studios s'évertue donc à recréer l'histoire originale, les mécaniques de combat, mais aussi celles des Disciples de la main et de la terre présentes dans le MMORPG à succès. Concrètement, tout laisse à penser qu'il s'agira simplement d'A Realm Reborn, mais sur smartphones et tablettes sous iOS et Android. Le trailer nous donne un aperçu des trois Cités-États de départ que sont Ul'dah, Limsa Lominsa et Gridania, ainsi que du Gold Saucer (Triple Triad, courses de Chocobos, etc.) et d'un affrontement face au Primordial Titan.

Et en plus d'y voir Nanamo Ul Namo sur l'épaule de Raubahn Aldynn, la fin du trailer propose une scène bonus avec Minfilia Warde qui parlera à tous ceux ayant déjà mis les pieds au Refuge des Sables, non sans émotion. Dans la version japonaise de la vidéo, nous reconnaissons immédiatement la voix de Miyuki Sawashiro. En revanche, à en croire les fans, ce serait bien la voix de Zoë Tapper en anglais, qui avait remplacé Amy Bolton dès Heavensward. Est-ce le signe d'un nouveau doublage ?

Bande-annonce en japonais

Comme l'indique le site officiel, Final Fantasy XIV Mobile sortira d'abord en Chine, rien de plus normal avec Tencent à la barre, puis dans le monde entier peu de temps après. Notez que pour le moment il n'est pas fait mention de la forme que prendra la monétisation du jeu. Par ailleurs, les 9 Jobs de la 2.0 seront inclus de base, de même que les 11 classes de récolteurs et artisans. Pour le coup, les joueurs actuels ne jouant pas sur ce type d'appareils ne risquent pas de se sentir lésés si aucun contenu original n'est inclus, contrairement par exemple à un Destiny Rising du côté de NetEase.

En attendant d'en savoir plus, des visuels sont à admirer en page suivante, ce FFXIV Mobile étant visuellement tout aussi réussi que l'original. L'illustration principale a elle été réalisée par Yusuke Mogi.

