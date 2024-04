Final Fantasy XIV: Dawntrail régale visuellement avec la sortie de son benchmark, sa mise à jour graphique longuement exhibée

Maintenant que la date de sortie de Final Fantasy XIV: Dawntrail a été dévoilée durant une présentation à la PAX East et que les précommandes ont été lancées, c'est la dernière ligne droite pour la CBU3 de Square Enix avant le lancement. Pour ne pas changer, l'extension a droit à son benchmark sur ordinateurs, qui a été lancé ce dimanche 14 avril à 9h00. L'annonce a eu lieu lors de la 80e Lettre du Producteur Live diffusée à l'occasion du livestream de 14 heures de samedi célébrant les 10 ans du MMORPG depuis sa refonte en 2013 avec A Realm Reborn. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante, en plus du trailer ci-dessous qui a ouvert la présentation.

Forcément, il en met plein la vue puisque le jeu va bénéficier d'une mise à jour graphique sur l'ensemble des supports, bien que les PC et consoles de la génération actuelle bénéficieront de quelques nouveautés techniques leur étant propres. La PLL s'est donc grandement concentrée sur ces aspects, que nous allons résumer dans les lignes suivantes, screenshots à l'appui, mais n'hésitez pas à revoir la section en question via le replay (en japonais uniquement) pour voir le rendu en action. Vous pouvez télécharger le benchmark ici, qui permet notamment de créer une femme hrothgar, dont l'apparence pourra être importée à la sortie de Dawntrail. Et si jamais vous n'êtes pas trop familier avec ce terme de benchmark, il s'agit dans le cas présent de cinématiques en temps réel non interactives servant à tester votre configuration.

C'est donc principalement une comparaison du jeu actuellement disponible avec la 6.58 et de la future version 7.0 que nous avons pu découvrir, en commençant par l'herbe au sol à Elpis et les montures qui se pencheront un peu durant les déplacements, mais pas pour celles où cela paraîtrait bizarre. Pavage au sol bien plus réaliste, améliorations du rendu des matériaux sur une éthérite, résolution et textures des vêtements, puis effets de l'humidité et qualité de l'éclairage à Amdapor, les exemples n'ont pas manqué.

Toutes les zones des précédentes extensions bénéficieront de ces nouveautés et Naoki Yoshida nous encourage donc à revisiter les anciens contenus une fois que nous en aurons terminé avec Dawntrail. En revanche, comme déjà évoqué auparavant, les anciennes pièces d'équipement seront progressivement actualisées, mais pas dès le lancement. Par exemple le set 6.0 du Paladin sera de suite mis à jour, mais pas ceux des autres Jobs, car c'est avec lui que de nombreux tests ont été effectués et il est donc prêt. Ce ne sera qu'avec le patch 7.1 que les autres Jobs y auront droit. À Il Mheg, en plus des champs de fleurs, c'est le léger brouillard au loin qui a été montré, servant à donner un côté plus mystérieux.

Une partie plus technique a ensuite été abordée au sujet de l'anti-aliasing. Actuellement, la méthode utilisée en jeu est nommée FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing). Deux autres seront disponibles à partir de la 7.0, le TSCMAA (Temporally Stable Conservative Morphological Anti-Aliasing) et cette solution associée à un effet retirant l'effet de tremblement de la caméra lors des mouvements.

Du côté des ombres, un rendu appelé Soft Shadow améliorera la qualité et le nombre de détails, et ce en fonction de la distance, comme dans la réalité. Sur PC et Mac, il sera possible de modifier les paramètres (le benchmark est là pour vérifier si votre GPU tiendra le coup), tandis que la version PS5 sera réglée sur le plus haut niveau.

Le rendu des vagues sera de son côté bien meilleur et nous aurons l'occasion de le constater pendant l'Épopée. Yoshi-P a d'ailleurs bien fait attention lors de ce passage, car tourner la caméra ne serait-ce qu'un peu plus aurait rendu fou l'équipe narrative, comprendre par là que de gros spoilers n'étaient sans doute pas loin. Autre détail, les yeux des PNJ bougeront, ce qui n'est évidemment pas visible sur une simple capture d'écran. Si cela a été porté à notre attention lors du live, c'est aussi parce que nous ne l'aurions potentiellement pas remarqué en jouant, bien que cela ajoute à l'immersion.

Nous avons ensuite pu découvrir quelques plans de la ville inédite de Tuliyollal située sur le continent de Tural, et ce aussi bien de jour comme de nuit. Le point de vue en hauteur sera apparemment accessible en s'en donnant la peine ! Et pour bien finir cet aperçu, ce sont des caisses avec des fruits qui sont venues illustrer le fait qu'il n'y aura plus de raisins polygonaux.

Afin d'améliorer les performances, les technologies de Super Resolution d'AMD (FSR 1.0) et NVIDIA (DLSS 2.0) vont être intégrées par défaut. Les joueurs pourront ainsi modifier les paramètres afin de faire tourner FFXIV au mieux sur leur machine. Que les joueurs PS4 se rassurent puisque la mise à jour graphique sera dans l'ensemble implémentée de la même manière, avec quelques ajustements comme un suréchantillonnage réduit ou une résolution et un LOD imposés. Sur Xbox Series S, le LOD pour les ombres le sera aussi.

La 80e Lettre du Producteur Live débute vers 1:34:50

Les autres éléments évoqués lors de cette présentation seront traités à part, mais pour terminer, voici un screenshot de Toshio Murouchi en cosplay de « Zodiaelyn » :

L'extension Dawntrail est attendue le 2 juillet prochain, avec son accès anticipé dès le 28 juin. Pour rappel, un évènement collaboratif avec Final Fantasy XVI est actuellement en cours et sera loin d'être le dernier. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer l'Action-RPG au prix de 34,99 € à la Fnac.

