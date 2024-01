Final Fantasy XIV: Dawntrail, Job haut en couleur, cité cyberpunk, nouvelle race et bien plus pour la prochaine extension

Page 2 : Les images et la bande-annonce en anglais et japonais

C'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2h00 que le coup d'envoi du Fan Festival de Tokyo 2024 dédié à Final Fantasy XIV a été donné avec comme d'habitude une keynote d'ouverture où Naoki Yoshida a présenté de nouvelles informations concernant l'extension Dawntrail, qui marquera le début d'une intrigue inédite sur le long terme. La bande-annonce CGI de l'extension a ouvert le bal, désormais complète, sur laquelle nous allons revenir, avec ensuite l'arrivée sur la grande scène du Tokyo Dome de Naoki Yoshida. Il aura toutefois fallu patienter quelques minutes avant que Kate Cwynar n'arrive pour assurer la traduction en anglais, ce qui n'a rien de surprenant puisqu'il s'agit d'un évènement avant tout pensé pour les Japonais. D'ailleurs, l'éditeur n'a pas non plus pris la peine de faire traduire les propos du CEO Takashi Kiryu et du responsable de la licence Yoshinori Kitase à la toute fin. La première surprise est venue du fait que la date de sortie n'a pas été dévoilée, car Yoshi-P ne souhaite pas revivre la même situation qu'avec Endwalker où il avait dû reporter le lancement. Une date en interne est toutefois déjà fixée, toujours calée pour l'été 2024. De même, une édition collector est bien prévue, mais nous ne devrions la découvrir que lorsque la sortie sera précisée.

Pour en revenir au trailer, les scènes ont donc été réarrangées et de nouveaux éléments ajoutés, avec l'apparition sur le navire à la toute fin d'Alphinaud Leveilleur et surtout d'un visage inconnu jusqu'alors, à la morphologie qui a immédiatement fait dire à tous les fans qu'il s'agissait d'une femme Hrothgar. Il s'agit de la fille (sans doute adoptive pour le coup) de Gulool Ja Ja, le dirigeant de Tuliyollal, qui apparaîtra dans la deuxième partie de l'Épopée de Growing Light et nous demandera de l'aider pour la succession au trône. La mise à jour 6.55 a d'ailleurs été datée au mardi 16 janvier, sans surprise, avec une maintenance de 24 heures au préalable, car les infrastructures des serveurs japonais vont être remplacées par du matériel plus moderne.

Un superbe artwork réalisé par Akihiko Yoshida met lui en avant de nombreux personnages de l'extension, dont certains Héritiers de la Septième Aube, visiblement répartis symétriquement en dessous de Gulool Ja Ja. Sur la partie gauche, nous avons donc Erenville, Meteor, Krile et la Hrothgar. À droite, Thancred et Urianger posent aux côtés d'un mystérieux Miqo'te et d'un Mamool Ja qui devrait donc être l'autre prétendant au trône. Enfin, au sommet du visuel se tient une ravissante jeune femme. Forcément, il faudra attendre pour en savoir plus au sujet de tout ce beau monde.

Et concernant les femmes Hrothgar, il aura fallu patienter jusqu'à la conclusion de la keynote pour la confirmation de l'arrivée de cette « nouvelle » race promise depuis bien avant la sortie d'Endwalker et qui sera la dernière. Enfin, c'est ce que dit Naoki Yoshida pour ne pas créer d'attente, mais rien ne dit que le MMORPG n'en aura plus jamais d'autres inédites, la possibilité étant laissée entre les mains des joueurs, sans doute si la demande est assez forte.

L'autre principale nouveauté de la bande-annonce, c'est évidemment l'apparition de Krile qui est venue nous mettre des couleurs plein les yeux avec le deuxième Job inédit de l'extension, le Pictomancien, sur fond d'un somptueux thème chanté, interprété par Amanda Achen ! En plus du DPS de mêlée qu'est le Rôdeur vipère, c'est donc un DPS magiques à distance inspiré par Relm Arrowny de Final Fantasy VI qui va être ajouté. Si cela ne vous parle pas, une classe du même nom a plus récemment été vue dans Bravely Default II. De ce fait, Krile va enfin avoir un rôle actif en combat et intégrera le système de Renforts.

En plus d'une vidéo pour dévoiler le rendu in-game du Pictomancien, une cosplayeuse est montée sur scène. Oui, le directeur du jeu n'a pas voulu s'y risquer cette fois. Ce Job aura donc comme arme un énorme pinceau et débutera au niveau 80 à Gridania, sans aucun prérequis de classe. Sa magie utilise l'éther pour créer des créatures, armes et paysages, mais cela prendra un peu de temps, c'est pourquoi des capacités et sorts instantanés feront également partie de son arsenal. En termes d'utilisation, il se place entre un Job de support et un Mage noir, sans possibilité de résurrection. Des effets visuels distinctifs ont pour l'occasion été créés, au charme certain.

Enfin, un léger point sur la localisation du nom a été effectué pour nos voisins allemands. En effet, dans FFVI, aussi bien l'original que la plus récente version remastérisée, le Pictomancer y est nommé Duplikant, car il réplique les créatures. Sauf que le sens ne collait pas dans le MMORPG où le terme de doublon est utilisé pour les objets, c'est pourquoi il a été renommé Piktomant. Avec une licence aussi ancienne, ce genre de modification linguistique pourrait à nouveau survenir.

Du côté des nouveaux environnements de jeu, là encore les surprises ont été nombreuses, à commencer par une actualisation de la carte du monde nous montrant donc Yok Tural, mais dévoilant également le nord du continent baptisé Xaq Tural. Les deux parties seront reliées entre elles par un gigantesque pont partant de Tuliyollal (un futur combat dessus avec Gilgaga ?), la faille béante n'étant clairement pas là que pour la décoration. Et histoire de titiller les fans, le continent du sud qu'est Meracydia a été ajouté, mais il faudra sans doute au moins patienter jusqu'à la 8.0 voire plus avant que l'intrigue ne finisse pas nous y mener.

Les zones inédites déjà introduites précédemment lors des autres Fan Fest (Tuliyollal, Urqopacha, Yak T'el, Kozama'Uka, Shaaloani) ont ensuite eu droit à une vidéo leur étant dédiée.

Jusque là, nous aurions pu penser que le côté vacance dans une destination exotique augurait d'une extension sans énormes enjeux malgré la succession au trône. Sauf qu'une autre vidéo est alors venue introduire la deuxième cité qui servira de hub à l'aventure et qui apparaissait déjà sur la carte du monde : Solution Neuf (ou Solution Nine en anglais) ! Comme dirait l'autre : « Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn. » Oui, c'est une ville à l'esthétique ultra futuriste que nous pourrons arpenter, dont nous ne savons rien pour le moment si ce n'est qu'elle a été bâtie par une mystérieuse civilisation étrangère à Tuliyollal. Et si son nom vous dit quelque chose, c'est bien normal, car il est repris de l'une des compétences de Djidane lorsqu'il est en Transe dans Final Fantasy IX.

Bon, sans autres détails à son sujet, notamment d'un point de vue sociétal, le terme cyberpunk utilisé par beaucoup et que nous avons volontairement repris en titre est assez galvaudé. En revanche, l'alphabet utilisé à Solution Neuf a été analysé par les joueurs et il s'avère qu'il correspond à celui du monde des Anciens avant la Scission. Il est notamment possible de lire « soul supply » soit « ravitaillement d'âme » en français. Notez que des objets et les PNJ ont volontairement été retirés pour la vidéo.

Une autre zone que nous pourrons explorer est elle appelée Heritage Found en anglais et l'Hoirie en français, qui est un synonyme d'héritage. Elle est décrite comme débordant d'énergie de foudre, avec un ciel orageux masquant constamment la lumière du soleil, sans parler de l'immense structure vue sous plusieurs angles. Sauf surprise, nous imaginons que cette dernière n'est autre que Solution Neuf, qui serait ainsi protégée dans une sorte de dôme, ce que suggère fortement la carte du monde. D'ailleurs, le fameux secret qui avait été caché sur les visuels de Shaaloani en octobre dernier est sans doute également cette ville. Plus étonnant, un visuel d'un manège a été montré, sans explication.

Outre ces gros points, d'autres petits détails ont été donnés. Tout d'abord, parmi les tribus d'hommes-bêtes que nous croiserons, il y aura les Hanu Hanu, des cousins des Vanu Vanu de la Mer de nuages. De leur côté, les Mamool Ja se déclineront de bien des manières. Quant aux ennemis, en plus de Valigarmanda et de l'Eliminator qui colle parfaitement à l'esthétique de Solution Neuf, un Pampa ultra baraqué est venu amuser la galerie.

Quelques exemples de nouveaux équipements ont également été montrés, respectivement pour l'Invocateur, le Samouraï, le Sage, le Pistosabreur, le Machiniste, le Faucheur, l'Astromancien et le Paladin. Une vidéo faisant la part belle aux donjons a aussi été diffusée, le dernier arborant clairement l'esthétique de la ville futuriste.

Les amateurs de Raids auront de quoi faire avec comme déjà annoncé les Échos de Vana'diel, la nouvelle série de Raids en alliance (24 joueurs) en collaboration avec Final Fantasy XI qui débutera avec le patch 7.1 et nous confrontera à minima au Shadow Lord.

La série de Raids à 8 joueurs, dont le premier sortira un mois après le lancement de Dawntrail se nommera l'Arcadion et proposera une histoire complètement originale, prenant visiblement là encore place à Solution Neuf compte tenu de l'architecture et de l'abondance de néons. Et outre ce qui ressemble à une immense carte graphique, c'est surtout le symbole rouge rappelant de suite ceux des Asciens qui attire l'attention et devrait alimenter les théories de ces prochains mois. Et pour ceux recherchant de la difficulté, le Raid Avenirs réécrits (fatal) proposera un scénario alternatif dans Eden impliquant Ryne et Gaia, reprenant le nom du patch 5.4 Futures Rewritten, qui sortira lors de la 7.1.

Enfin, le nouveau contenu de type « détente » à l'instar de la Félicité insulaire a été introduit et se nommera Exploration cosmique, jouable en solo, mais prévu pour être fait à plusieurs et qui nous fera voyager sur divers astres à travers l'espace avec un changement à chaque mise à jour.

Un contenu de type Bozja et Eurêka est également en développement pour Dawntrail, sans plus de précision et le nouveau Job limité sera le Dresseur (Beastmaster), qui n'arrivera pour rappel que durant la deuxième moitié de la série de patchs 7.x.

Un long passage a été dédié à la mise à jour graphique avec une comparaison de type avant - après pour chaque race et genre, que vous pouvez retrouver en page 3. Avec les changements à venir, un Philtre d'illusion sera offert à tous les joueurs afin de permettre de créer le personnage qui nous correspond le mieux visuellement. Plusieurs exemples de teintures d'équipements avec deux coloris ont ensuite été présentés, qui raviront les amateurs de mode.

Enfin, parmi les nouvelles plus mineures, la bêta ouverte de la version Xbox Series X|S est désormais prévue pour le mois de février, tandis que l'évènement en collaboration avec Final Fantasy XVI, Flammes primordiales, sera disponible en avril. Pour terminer, sachez que Final Fantasy XIV a franchi la barre des 30 millions de joueurs.

Divers visuels sont disponibles en page suivante et vous pouvez retrouver divers produits dérivés FFXIV en vente sur Amazon. Notez que les différentes éditions du jeu et Endwalker sont actuellement à -50 % sur les diverses boutiques en ligne.