Final Fantasy XIV: Dawntrail, l'extension et son accès anticipé datés, avec un beau collector et des bonus tirés de FFIX

Naoki Yoshida et plusieurs membres de la CBU3 de Square Enix étaient présents à la PAX East 2024 ce week-end avec plusieurs belles annonces pour les joueurs. Du côté de Final Fantasy XVI, le DLC The Rising Tide a été daté et a eu droit à une belle présentation de son contenu, vidéos à l'appui, de quoi bien chauffer les fans. Samedi soir, c'est Final Fantasy XIV qui y est passé avec un live retransmis sur Twitch, lui qui vient d'accueillir son patch 6.58 et les joueurs Xbox. Dans un premier temps, le directeur du MMORPG a retracé l'évolution du projet au fil des années et des extensions, revenant ainsi sur 10 ans d'aventure.

Ce qu'il faut surtout en retenir, c'est qu'il souhaite éviter la routine et proposer toujours plus d'originalité à l'avenir, par exemple du côté des hitboxes bien larges ou des patterns ennemis pouvant finir par être identiques, en encourageant les joueurs à penser plus stratégiquement. Aucun exemple concret n'a toutefois été donné. En revanche, les récompenses vont être améliorées au fur et à mesure, l'objectif étant qu'à la mise à jour 7.3 il y en ait 1,5 fois plus qu'à présent.

La partie la plus intéressante est ensuite venue, à savoir l'extension Dawntrail. Après un bref récapitulatif de ce qu'elle proposera, c'est donc sa date de sortie qui a été dévoilée. Nous pourrons donc bien passer l'été à Tural, puisque le lancement global sera effectué le mardi 2 juillet 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC, avec comme toujours un accès anticipé pour les joueurs précommandant l'extension, qui débutera le vendredi 28 juin 2024 à 11h00. YoshiP aurait bien voulu le sortir une semaine avant, mais a préféré donner un peu de temps aux joueurs pour profiter du DLC d'Elden Ring, Shadow of the Erdtree, attendu le 21 juin. Et ce n'est pas parce qu'il a lui-même envie d'y jouer.

Il y aura évidemment bien une édition collector physique proposée à un tarif plutôt abordable compte tenu des dernières habitudes de l'éditeur, bien que cela puisse paraître cher par rapport à ce qu'elle contient. Nous y retrouverons une statuette de Meteor en Rôdeur vipère, une belle carte en tissu du monde de FFXIV tel que nous le connaissons actuellement (la dernière remonte à Stormblood), un carnet vierge (il faudrait vraiment arrêter avec ça) et une « trousse » plutôt stylée. Le tout sera contenu dans une boîte évidemment décorée par un artwork du maître Yoshitaka Amano, dont les réflexions ont donné bien du mal au caméraman sur place.

Son prix est fixé à 155 € pour les joueurs console et Steam, qui devront toutefois acheter séparément l'extension au format numérique sur les boutiques dédiées, en édition standard ou collector incluant des bonus dématérialisés. Si vous jouez via Windows ou sur Mac, le code sera fourni de base, d'où le tarif de 214,99 €. Il faudra être sur le qui-vive pour en obtenir un exemplaire, car c'est ce mardi 26 mars à 10h00 que les précommandes ouvriront. Espérons que le site tienne bon cette fois ! Sur la plateforme de Valve, il faudra attendre 17h00 pour sécuriser une clé de Dawntrail.

FINAL FANTASY XIV: Dawntrail - Collector's Box (exclusivité Square Enix Boutique) Coffret spécial Dawntrail - Un coffret spécial unique avec une base dorée scintillante qui évoque la légendaire cité d'or. Elle comporte une illustration de Dawntrail par Yoshitaka Amano.

Figurine de haute qualité de Rôdeur vipère - Une impressionnante figurine de haute qualité du Guerrier de la Lumière en Rôdeur vipère. La figurine fait 24,5 cm de hauteur x 11,5 cm de largeur x 15 cm de profondeur (socle compris).

Carte en tissu d'aventurier - La dernière version de la carte du monde de FFXIV, qui inclut les nouveaux lieux à explorer de Dawntrail. Imprimée sur un tissu de haute qualité, elle mesure environ 42 cm x 75 cm.

Carnet de voyage - Un cahier inspiré par le fameux carnet de voyage recueillant tous vos souvenirs d'aventure. Il mesure environ 15 cm x 11 cm.

Étui pour stylo d'aventurier - Une trousse enroulable pour ranger du matériel d'écriture et d'autres objets essentiels à vos aventures. Ouverte, la trousse mesure environ 21 cm x 24 cm.

Quant au contenu bonus du collector, les fans de Final Fantasy IX vont être aux anges avec une monture Ark capable de passer de sa forme d'aéronef à un mecha ! La mascotte l'accompagnant sera nulle autre que Grenat / Garnet Til Alexandros XVII. Enfin, un pinceau Chocobo pour le Pictomancien devrait plaire aux futurs joueurs de ce Job.

Et côté bonus de précommande, outre l'accès anticipé, une mascotte de Djidane Tribal et des boucles d'oreilles d'Azeyma seront immédiatement disponibles en jeu, ces dernières augmentant les points d'expérience obtenus jusqu'au niveau 90. Vous l'aurez remarqué le neuvième épisode est fortement mis en avant. La raison est « tenue secrète », mais avec Solution Neuf ayant été dévoilée lors du précédent Fan Festival, il va sans dire que les références à cet épisode seront bien nombreuses dans l'intrigue.

Enfin, un point a été effectué concernant les configurations nécessaires pour jouer sur PC et Mac. Il y a eu un léger changement côté CPU dans le premier cas, passant d'un Intel Core i7 6700 à 7700 pour la minimale et ce en raison de problèmes pouvant être rencontrés par moment, en plus du fait que le support a été arrêté. Et avec la mise à jour graphique, l'espace de stockage nécessaire va quant à lui passer à 140 Go.

Au passage, un media tour va être organisé en mai. Naoki Yoshida a même à plusieurs reprises parlé des 10 à 20 prochaines années du jeu, autant dire qu'il est là pour rester. Quant à l'évènement collaboratif avec Final Fantasy XVI, vous trouverez les détails le concernant dans notre article dédié. Il est actuellement vendu 41,99 € sur Amazon.

