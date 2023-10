Final Fantasy XIV: Dawntrail, Job inédit tranchant, gameplay dépaysant et Vana'diel au programme de l'extension 7.0

Page 2 : Les images et la bande-annonce en anglais et japonais

Le Fan Festival de Londres 2023 a ouvert ses portes ce samedi aux joueurs de Final Fantasy XIV, avec évidemment une conférence où Naoki Yoshida a partagé de nouveaux détails concernant l'extension 7.0 Dawntrail qui avait été annoncée cet été à Las Vegas. Pour ne pas changer, la présentation a débuté par la diffusion d'une version remaniée de la bande-annonce CGI ajoutant plusieurs séquences inédites, servant principalement à mettre en avant Estinien qui terrasse aisément une grosse bébête locale et le nouveau Job phare que nous pourrons utiliser et qui n'est pas sans rappeler un certain Edward Kenway d'Assassin's Creed IV: Black Flag.

Bande-annonce en français

Pas de pirate en vue, mais un Job entièrement inédit qui sera propre à FFXIV, baptisé Rôdeur vipère par chez nous ou tout simplement Viper en anglais. Le directeur du jeu est d'ailleurs monté sur scène cosplayé, la classe totale, tandis que c'est Michael-Christopher Koji Fox qui a assuré la traduction, Kate Cwynar travaillant à plein temps au Japon sur la localisation du jeu alors que ce dernier devait forcément venir pour le concert du groupe THE PRIMALS.

Tels les deux crochets d'un serpent, nous disposerons avec ce Job de deux lames pour des attaques rapides au corps à corps, puisqu'il s'agit pour rappel d'un DPS de mêlée. Elles pourront également se combiner pour asséner des coups puissants, rappelant Djidane de FFIX ou Gabranth de FFXII, ce qui est loin de nous déplaire. Aucune classe de base ne sera requise et il faudra seulement disposer d'un autre Job niveau 80 pour débloquer la quête requise à Ul'dah, quand bien même la limite de l'extension sera élevée de 90 à 100, ce qui est plutôt bien pour les nouveaux venus. Ce Job a été pensé en réponse aux joueurs souhaitant une alternative au Ninja et pourra faire appel temporairement aux pouvoirs du cristal d'âme qu'il possède, lié aux esprits des anciens chasseurs de Tural qui se sont transmis ce style de combat.

Vous pouvez déjà avoir un aperçu in-game de son gameplay grâce à une vidéo diffusée durant la présentation. L'illustration principale de l'extension le met également en valeur. Concernant l'autre Job, qui sera un DPS magiques à distance, il sera dévoilé début 2024 au Fan Festival de Tokyo et des indices ont été montrés à Las Vegas, à priori via le tee-short Tortues Ninja de Naoki Yoshida.

Il a ensuite été rappelé que l'histoire de l'extension nous emmène sur le continent de Tural à la suite des évènements du patch 6.5 Growing Light, dont la deuxième partie de l'Épopée (6.55) montrera clairement de quelle manière tout cela sera connecté, où nous prendrons part à la succession du trône de Gulool Ja Ja. Ces « vacances » qui n'en seront pas vraiment nous réservent de nombreuses surprises et Yoshi-P a été jusqu'à déclarer que ce serait mieux que le conflit entre Hydaelyn et Zodiark.

Du côté des zones de jeu, nous avons eu droit à plusieurs aperçus in-game, à commencer par la ville de Tuliyollal qui servira de hub et dispose d'une route marchande maritime avec la Vieille Sharlayan, dont la musique est une maquette, Masayoshi Soken ayant fait passer le mot pour dire que la version finale sera encore meilleure. Yak T'el et Urqopacha, déjà introduites, ont aussi été montrées avant que deux autres zones soient dévoilées.

Nous avons d'un côté la région tropicale de Kozama'Uka, avec ses rivières et nombreuses cascades, s'étalant sur deux niveaux et où l'éclairage a été mis à profit pour créer son ambiance visuelle. Même si cela ne paraît pas dangereux de prime abord, il faudra faire attention à ce qui s'y cache. Une nouvelle tribu d'hommes-bêtes rappelant les Gobelins y a d'ailleurs élu domicile, les Mobelins. Ils sont connus pour être capables de se procurer des matériaux peu importe leur rareté et accueillent à bras ouvert les artisans étrangers.

L'autre se nomme Shaaloani, une région aride au centre de Tural, où a récemment été découvert des dépôts de céruleum, entraînant la construction de voix ferroviaires et qui fait énormément penser à l'idée que nous pouvons nous faire du Far West. Elle cache un énorme secret, qui est à priori bien visible puisque l'équipe a été jusqu'à le cacher sur le visuel partagé pour éviter tout spoiler.

Du côté des contenus jouables, il a été rappelé que des contrats de chasse, quêtes annexes, chasses au trésor et ALÉAs inédits seront disponibles. Il faut s'attendre à autant de nouveaux donjons que dans la précédente extension et nous avons pu voir quelques visuels de certains d'entre eux. Il y en aura donc un faisant intervenir une croisière sur une rivière (attention à ne pas tomber) et un autre en pleine montagne avec de drôles de plantes violettes. Nous visiterons également des ruines souterraines. Mais le plus intriguant reste incontestablement celui avec des environnements futuristes et mécaniques, qui fera bien partie de l'Épopée, posant énormément de questions... surtout en voyant le boss Eliminator dont nous ne savons pas s'il est organique ou mécanique.

Plusieurs équipements inédits très classes ont aussi été montrés, voir ci-dessous, ceux des Jobs ne suivant pas l'ambiance visuelle de Tural, une approche plus simple ayant été choisie. Malheureusement, le contenu de type « détente » à l'instar de la Félicité insulaire n'a pas pu être présenté, l'équipe n'étant pas encore prête à le montrer, mais il a été dit que cette fois ce ne sera pas que du solo, nous pourrons nous amuser avec plusieurs joueurs.

La prochaine série de Raids en alliance (24 joueurs) a également été introduite avec un nom et un unique visuel pour le moment et ravira les joueurs de l'autre MMORPG de la saga puisque les Échos de Vana'diel (Echoes of Vana'Diel) sera une collaboration avec Final Fantasy XI.

Et en plus de mises à jour aux contenus déjà existants, dont le Mage Bleu, c'est un autre Job limité qui va être introduit durant la deuxième moitié de la série de patchs 7.x, donc pas avant 2025 au minimum si le rythme de sortie reste le même.

Un sublime artwork de Yoshitaka Amano a été dévoilé, montrant Meteor avec son nouveau Job de Rôdeur vipère dans le style si reconnaissable de l'artiste, avec une petite inspiration de celle qu'il avait réalisée pour Final Fantasy III.

Pour terminer, nous savons désormais que la bêta ouverte pour la version Xbox Series X|S sera disponible entre la mi-janvier et février. Quant au test du centre de données utilisant des serveurs dans le cloud, il aura lieu du 21 au 27 novembre. Même si ces derniers seront situés aux États-Unis, les joueurs du monde entier seront invités à prendre part à cette expérience où il faudra créer un nouveau personnage, qui sera supprimé à l'issue du test. Les joueurs auront de quoi s'amuser, puisque 50 millions de gils seront offerts, tous les Jobs jusqu'à Shadowbringers débloqués et l'Épopée pourra être passée via des Contes d'aventure mis à disposition.

La prochaine keynote dédiée à Dawntrail est prévue pour le Fan Festival de Tokyo 2024 le dimanche 7 janvier prochain. C'est sans doute là que nous découvrirons la date de sortie de l'extension et son édition collector. Hironobu Sakaguchi, le créateur de la licence, est monté sur scène, mais n'est là qu'en tant qu'invité de marque, rien de plus. Il a d'ailleurs déclaré lors de la session de discussion avec Naoki Yoshida qu'il ne souhaite pas créer de contenu pour le jeu en tant qu'invité, car il ne pourrait alors pas en profiter, lui qui est devenu accro au MMO.

Vous pouvez retrouver divers produits dérivés FFXIV en vente sur Amazon. Les nouveaux visuels officiels, ainsi que la bande-annonce en anglais et japonais sont disponibles en page suivante.

Lire aussi :