Final Fantasy XIV: Dawntrail, direction le continent de Tural avec la prochaine extension, l'essai gratuit élargi à Stormblood !

Pour lancer les festivités du Fan Festival 2023 de Las Vegas, c'est donc une traditionnelle keynote qui a été organisée, au cours de laquelle Naoki Yoshida a donc dévoilé les futures nouveautés de Final Fantasy XIV, avec Kate Cwynar à la traduction en direct sur scène. C'est comme toujours avec une bande-annonce cinématique CGI que la présentation a débuté, dévoilant l'extension 7.0 Dawntrail qui sortira à l'été 2024 et nous emmènera donc dans le Nouveau Monde, sur le continent de Tural ! Le nouveau CEO de l'éditeur, Takashi Kiryu, est ensuite monté sur scène et a déclaré qu'il souhaitait découvrir le trailer de la même manière que l'ensemble des Guerriers de la Lumière et ne l'a donc pas regardé en avance. C'est un fan et cela se ressent ! Vous noterez au passage que le nouveau logo a une fois de plus été réalisé par Yoshitaka Amano.

Bande-annonce en français

Pour en revenir à la bande-annonce, nous y découvrons donc Meteor sur un navire voguant sur l'Indigo Deep, avec une nouvelle coupe de cheveux bien classe, se dirigeant donc vers ce continent encore inexploré par les joueurs, qu'il faudra donc désormais appelé Tural et qui est la terre natale d'Erenville. Cette nouvelle aventure, première étape d'une nouvelle histoire pour FFXIV, ferait presque office de vacances pour notre Guerrier de la Lumière, accompagné d'Alphinaud et Alisaie, mais risque apparemment de diviser les Héritiers de la Septième Aube, reste à savoir pour quelle raison et surtout de quel côté se rangeront Y'shtola, G'raha, Estinien, Thancred et Urianger, qui apparaissent dans ces nouveaux décors. Ce qui est certain, c'est que nous prendrons part à un « tournoi » organisé par Gulool Ja Ja, un Mamool Ja à deux têtes dirigeant la capitale Tuliyollal, située au nord du continent dans la région de Yok Tural et qui nous servira de hub. Il recherche en effet un successeur au trône et nous voyons d'ailleurs Meteor l'affronter dans la cinématique.

La nouvelle carte du monde d'Etheirys connu a au passage été dévoilée, nous montrant donc enfin un planisphère avec les terres au-delà des Trois Grands Continents, tout en conservant une part de mystère pour les futures extensions. Tural sera donc fortement inspiré de l'Amérique du Sud et de ses cultures à en croire les visuels. Et si le nord est totalement embrumé, l'équipe n'hésite pas à montrer des parties de Meracydia. Vous noterez également la présence d'un dragon à l'ouest, avec juste au-dessus d'immenses failles dans l'océan, de quoi intriguer s'il ne s'agit pas qu'un effet stylistique, des craquelures étant présentes un peu partout ailleurs. En revanche, Ilsabard reste encore et toujours couvert de nuages...

Parmi les zones inédites de l'extension, nous visiterons la forêt dense de Yak T'el, accessible en dirigeable et scindée en deux niveaux, avec des cénotes et des changements de paysages en fonction de l'heure de la journée. Les montagnes d'Urqopacha abriteront de leur côté une nouvelle tribu d'hommes-bêtes bien connue des joueurs de FFX, les Pelupelu ! Ils sont qualifiés d'entrepreneurs, des experts dans le commerce qui produisent du thé, café et mezcal (une boisson mexicaine).

Le niveau maximum passera logiquement de 90 à 100, avec l'ajout pour tous les Jobs de nouvelles actions. Et en parlant de ça, il y en aura deux inédits, mais nous n'en saurons pas plus aujourd'hui si ce n'est que l'un sera un DPS de mêlée et l'autre un DPS magiques à distance ! Le seul indice est pour ne pas changer un tee-shirt que portait par Naoki Yoshida, représentant les Teenage Mutant Ninja Turtles ou Tortues Ninja, avec la mention Mutant Mayhem. Lors de l'affrontement avec Gulool Ja Ja, Meteor combat justement avec une sorte d'épée à une main, qui devrait être l'arme du premier de ces deux Jobs. L'équipe ayant l'habitude de rallonger la cinématique à chaque Fan Festival et la bure de notre protagoniste étant en feu, la suite se laisse donc aisément deviner... Entre l'apparence de Meteor rappelant celle de William Turner dans Pirates des Caraïbes et le fait qu'une célèbre île pirate s'appelait justement Tortuga aka l'Île de la Tortue, il se pourrait donc que tous les indices mènent à un Job de Pirate ou Corsaire, qui pourrait alors partager les sets d'équipement de type « éclaireur » avec le Ninja.

Parmi les nouveautés plus générales, nous arpenterons évidemment de nouveaux Donjons, prendrons part à des contrats de chasse, quêtes annexes, chasses au trésor et ALÉAs inédits, et de nouveaux ennemis se dresseront sur notre route, dont le légendaire Valigarmanda tout droit tiré de FFVI où il possédait d'ailleurs l'attaque Tri-désastre que semble apprécier la CBU3... Une multitude d'équipements et recettes s'ajouteront à ceux déjà présents, et un contenu majeur de type « détente » sera proposé avec les patchs 7.x à l'instar de la Félicité insulaire. Le PvP aura droit à sa mise à jour, avec notamment de nouvelles cartes pour Le Front. Des Donjons spéciaux additionnels, une série de Raids en alliance (24 joueurs) qui sera encore « plus FF » que Le Mythe éorzéen avec les Douze, une série de Raids (8 joueurs) et des Raids fatals (Ultimate) viendront quant à eux proposer du contenu end game supplémentaire. Le système de Renforts sera actualisé et prendra en charge les nouveautés de l'extension tout en ajoutant des personnages en plus pouvant nous accompagner. Enfin, l'équipe a des plans pour de nouveaux Donjons sans fond, prévoit de mettre à jour le Mage Bleu et le Gold Saucer, et fera revenir une fois de plus Hildibrand pour de nouvelles aventures délirantes.

C'est un gros morceau qui a ensuite été abordé, à savoir la première grande mise à jour graphique du jeu, qui sera axée sur les personnages et éléments de décors, avec une amélioration de l'esthétique visuelle pour les grands écrans. Pour cela, la résolution des textures et des ombres va être augmentée, tandis que les matériaux apparaîtront comme plus réalistes tout en conservant le style apprécié par les joueurs. Des vidéos ont d'ailleurs été diffusées pour nous présenter le rendu en cours de développement, avec une première centrée sur les personnages, nous montrant Meteor en Paladin 6.0 et divers visages d'autres races. Le contenu de la 7.0 en profitera évidemment à son lancement, tandis que le reste du jeu sera progressivement actualisé pour en tirer profit. Il se pourrait donc que deux PNJ proches n'en profitent pas au même moment. Côté environnements, la différence la plus flagrante viendra de la végétation auto-générée, dont l'équipe est particulièrement fière, avec une densité accrue, mais il n'y aura pas plus de polygones pour les grappes de raison !

Les amateurs de mode pourront quant à eux teindre les pièces d'équipement avec deux coloris et les lunettes deviendront un type à part entière, ne nécessitant plus de choisir entre elles et une protection. Et au cours de la série de patchs 7.x, la limite de fournitures pour le housing augmentera ! Les stratèges pourront eux compter sur un système de fiche stratégique permettant de préparer les affrontements de boss en groupe, dont l'interface n'est pas encore finalisée.

Du côté des configurations PC, il y aura un peu de changement en raison de la mise à jour graphique, mais rien n'a encore été fixé pour les Mac. Les joueurs PS4 peuvent eux souffler, car Dawntrail sortira bien dessus, même si Naoki Yoshida a évidemment fait sa petite promo pour la PS5 en parlant de FFXVI. Enfin, l'essai gratuit va être étendu à Stormblood avec tout le contenu jusqu'à la 4.58 et ce à partir de la mise à jour 6.5, incluant les Jobs de Mage rouge et Samouraï (et donc le niveau 70), sans limite de temps. Les nouveaux joueurs auront donc accès à énormément de contenu.

Après ça, nous avons appris qu'une collaboration avec Fall Guys aura lieu et que le jeu sortira enfin sur Xbox, voir nos deux articles listés ci-dessous.

Final Fantasy XIV: Dawntrail est donc attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC à l'été 2024, reste à savoir quand exactement, mais Naoki Yoshida a préféré rester vague pour le moment même s'il espère pouvoir la lancer au début de cette période. Rendez-vous le 21 octobre à Londres pour en savoir plus. Des visuels sont disponibles en page suivante, ainsi que la bande-annonce teaser en anglais et japonais.

