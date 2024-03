Final Fantasy XVI : de très bonnes nouvelles pour le portage PC !

L'été dernier, Square Enix a lancé Final Fantasy XVI, un jeu de rôle exclusif à la PlayStation 5 de Sony. Mais, quelques mois après, le studio japonais a officialisé le développement d'une version PC, qui se fait toujours attendre. Rassurez-vous, Square Enix ne l'a pas oublié, les choses avancent même très bien.

Naoki Yoshida, producteur du jeu, s'est entretenu avec Game Informer, donnant de très bonnes nouvelles concernant ce portage PC de Final Fantasy XVI :

En ce qui concerne où nous en sommes actuellement en matière de développement, nous essayons de comprendre les dernières étapes de l'optimisation en ce moment. Le moment où nous pourrons sortir la version PC pourrait dépendre de ça, de la configuration système requise et des spécifications pour PC dont les joueurs auront besoin, nous essayons donc de comprendre cela. Naturellement, les spécifications du PC semblent quelque peu élevées.

Le développement semble donc bien avancé, le studio planche sur l'optimisation, une étape souvent finale dans la conception d'un jeu vidéo, même si elle peut prendre du temps, surtout pour un portage PC qui doit s'adapter à une multitude de configurations. Pour découvrir la date de sortie, il faudra donc patienter encore un moment, mais Square Enix permettra de découvrir le RPG sur ordinateurs avant son lancement officiel, permettant au passage aux joueurs de vérifier que leur PC est assez puissant pour faire tourner FF XVI :

Et pour ce faire, nous envisageons également de publier une démo pour la version PC. Encore une fois, nous ne pouvons pas vraiment parler de trop de détails sur la date de sortie – je pense que dans quelques temps, nous serons dans une meilleure position pour annoncer tout cela. Mais une chose est sûre : ce ne sera pas trop lointain dans le futur ; ce ne sera pas dans un an, ce ne sera pas dans deux ans, ce sera probablement plus court que ça, alors restez à l'écoute.

En clair, Square Enix devrait donner des informations concrètes concernant la version PC de Final Fantasy XVI dans les prochains mois, à moins que les développeurs ne tombent sur un os pendant l'optimisation. Les joueurs sur PS5 peuvent quant à eux déjà s'amuser sur la première extension Echoes of the Fallen, le second DLC The Rising Tide arrivera dans le courant du printemps.

Bien évidemment, les joueurs PC espèrent que FF XVI arrivera en version complète avec tous ses contenus additionnels dès le jour J, mais pour ça, il faudra attendre confirmation de la part de Square Enix. D'ici là, vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.

