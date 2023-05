Final Fantasy XVI : Game Informer dévoile de nouvelles illustrations sublimes des frères Rosfield et des Primordiaux de feu

Nous ne sommes plus qu'à un bon mois du lancement de Final Fantasy XVI, autre jeu très attendu cette année après The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un titre que le producteur Naoki Yoshida semblait énormément attendre puisqu'il y jouait avant le début de la dernière PLL de FFXIV. L'Action-RPG de Square Enix et de sa CBU3 refait parler de lui cette semaine, quoi de neuf cette fois ?

Après le bundle PS5, les coffrets de l'OST et les artworks des différents Primordiaux, c'est du côté de nos confrères de Game Informer que notre regard se tourne. En effet, la couverture du prochain numéro du magazine papier vient d'être dévoilée et met à l'honneur FFXVI, doublement même puisqu'une version Gold en quantité limitée inversant l'illustration va être rendue disponible, mais pas directement à la vente, seulement via des giveaways. Nous y retrouvons le protagoniste de l'aventure, Clive Rosfield et son jeune frère Joshua, avec derrière eux les deux Primordiaux de feu que sont Phénix et Ifrit. Simple et tout simplement sublime !

L'équipe s'est rendue au Japon à la rencontre de la Creative Business Unit III, et notamment de Naoki Yoshida et Hiroshi Takai, et va donc prochainement partager de nouveaux détails exclusifs, dont un aperçu du monde de Valisthéa, de son lore et de ses personnages, ainsi que de ses Primordiaux. Nous ne manquerons évidemment pas de vous en parler en fonction de ce qui sera dit.

