Square Enix : c'est la dégringolade, la faute à Final Fantasy XVI et ses producteurs

Depuis la sortie de Final Fantasy XVI en juin dernier, la valeur en bourse de Square Enix a chuté de deux milliards de dollars. Le studio japonais s'était pourtant félicité des bonnes ventes de son RPG (temporairement) exclusif à la PlayStation 5 peu après le lancement, mais sur le moyen terme, FF 16 est une déception commerciale.

Bloomberg s'est plongé dans les déboires de Square Enix, et la situation est compliquée. Marvel's The Avengers, Marvel's Guardians of the Galaxy, Babylon's Fall, Forspoken, voilà autant de jeux AAA qui devaient cartonner, mais qui ont vite été oubliés, après des critiques mitigées. Des titres moyens, avec des notes moyennes, qui n'arrivent pas à marquer les esprits et qui fragilisent Square Enix, que ce soit ses finances ou son image. Un problème parfaitement résumé par l'analyste Serkan Toto :

Square Enix a des problèmes avec la sortie de ses jeux… Ces titres obtiennent une note de 70 % sur Metacritic, sont plutôt corrects et sont tout simplement très oubliables.

D'après les informations de Bloomberg, le studio japonais compte évidemment redresser la barre en interne, et cela passerait par la manière de créer ces jeux. Square Enix pensait ses jeux comme des projets d'un seul producteur, sans réellement structurer l'équipe de développement, et il va changer ça pour ses futures productions. Pour rappel, la présidence de Square Enix a changé cette année, Takashi Kiryu a remplacé Yosuke Matsuda, qui était là depuis 10 ans.

Heureusement, Square Enix a déjà quelques titres très attendus qui devraient lui permettre de garder la tête hors de l'eau. Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy VII: Ever Crisis, le portage de Final Fantasy XVI sur PC, l'extension Dawntrail pour Final Fantasy XIV l'été prochain, le studio japonais peut compter sur sa franchise phare, ainsi que sur des remastérisations d'anciens titres cultes.

