Final Fantasy XVI : le scénario est déjà terminé, Square Enix fait un point sur le développement

Peut-être que vous avez loupé cette annonce qui a chauffé les joueurs du monde entier, mais Final Fantasy XVI arrive en exclusivité console sur PS5. Il y a peu, Naoki Yoshida a expliqué le choix graphique du premier trailer. Quoi de neuf pour aujourd'hui ? Eh bien Square Enix cherche du monde et a diffusé une annonce qui livre quelques informations fort intéressantes.

Ainsi, nous apprenons que certaines choses sont terminées... Mais encore ?

Nous avons déjà terminé le développement de base et l'écriture du scénario, et nous sommes en train de créer divers outils de développement, tout en continuant à produire des ressources à grande échelle et à élaborer des affrontements contre des boss. En outre, la plupart de nos collaborateurs travaillent à distance pour accomplir leurs tâches.