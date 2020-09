Final Fantasy XVI : Naoki Yoshida annonce la venue d'un site teaser et explique le choix graphique du premier trailer

Avec la révélation la semaine dernière de Final Fantasy XVI en ouverture de l'évènement PS5, Square Enix a enflammé la Toile, bien aidé par une longue bande-annonce mélangeant cut-scenes et gameplay, ce qui est assez rare lors de la révélation d'un tel projet. À l'occasion du programme Final Fantasy XIV : Yoshi-P Sanpo du TGS 2020 Online, Naoki Yoshida a lâché quelques mots sur le jeu, lui qui en est pour rappel le producteur.

Oui, il faudra bien patienter jusqu'en 2021 pour en découvrir bien plus sur le jeu, sans doute avec un autre trailer, mais nous aurons dès le mois prochain quelques miettes pour satisfaire notre appétit d'ogre à son sujet. En effet, un site teaser sera lancé fin octobre et ce dernier contiendra des informations sur les personnages déjà introduits et le monde de ce seizième épisode numéroté. Il est également revenu sur la qualité graphique de la bande-annonce, expliquant que l'équipe souhaitait montrer le jeu tournant en temps réel, et non de la CGI. Ses graphismes ne sont donc pas encore réglés, comprendre par là que le résultat sera sans doute meilleur, l'équipe travaillant actuellement dur.

Final Fantasy XVI ne possède actuellement aucune fenêtre de sortie sur PS5, mais ne devrait sans doute pas mettre trop de temps à paraître par rapport à ses prédécesseurs à la gestation douloureuse... Vous pouvez actuellement retrouver FFXIV à 49,99 € sur Amazon dans sa Complete Edition ou bien Final Fantasy VII Remake à 46,99 € chez le même revendeur selon votre préférence entre jeu solo et en ligne.

Lire aussi : ANALYSE sur Final Fantasy XVI : une première bande-annonce plus instructive qu'elle n'y parait