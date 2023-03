Babylon's Fall : l'aventure se conclut avec un changelog déprimant

PlatinumGames (Bayonetta, Nier: Automata) et Square Enix se sont bien plantés avec Babylon's Fall. Le jeu de rôle et d'action coopératif n'aura jamais vraiment intéressé les joueurs, et deux mois après sa sortie, le titre affichait sur Steam un nombre de joueurs connectés égal à... zéro. Les studios ont décidé d'arrêter les frais et les serveurs ont été coupés en début de semaine.

Babylon's Fall n'est plus en vente depuis plusieurs mois, des revendeurs ont préféré donner les derniers exemplaires physiques plutôt que de les détruire, mais désormais, l'Action-RPG est dans le néant. Les développeurs ont publié une ultime mise à jour 1.4.0, avec un changelog plutôt déprimant sur PC, qui ne comporte qu'une seule ligne :

Arrêt du service.

Moins d'un an après son lancement, l'aventure de Babylon's Fall est donc définitivement terminée, et elle ne va visiblement pas manquer à grand monde. PlatinumGames a déjà rebondi avec l'excellent Bayonetta 3, disponible contre 44,49 € sur Amazon, tandis que Square Enix va pouvoir se refaire avec Final Fantasy XVI, un futur mastodonte.