PREVIEW Final Fantasy XVI : nous avons croisé le fer avec Garuda et déchaîné les flammes d'Ifrit !

La CBU3 présente son bébé





En début de mois, nous avons eu la chance d’être invité par Square Enix à Londres afin de poser nos mains pour la toute première fois sur Final Fantasy XVI, le prochain épisode principal de la saga qui figure parmi les jeux les plus attendus de l’année 2023. Autant vous dire que notre niveau d’excitation était élevé. L’objectif de l’équipe du jeu pour ce preview event était de nous faire découvrir les bases du système de combat, nous laissant donc avec encore bien des interrogations concernant l’aspect jeu de rôle et l’exploration. Avant d’essayer la démo sur place, comprenant un tutoriel puis deux séquences de gameplay distinctes, et qui était une version spéciale conçue pour les médias dont le contenu pourrait différer de la version finale (il en va de même pour les visuels de cet article), nous avons eu droit à une présentation globale du titre. Cette dernière a été effectuée conjointement par le producteur Naoki Yoshida et Michael-Christopher Koji Fox, en présence du combat director Ryota Suzuki (Devil May Cry 5, Dragon’s Dogma…), qui a débuté par une présentation de la Creative Business Unit III, également composée de Hiroshi Takai (directeur du jeu), Kazutoyo Maehiro (directeur créatif), Hiroshi Minagawa (directeur artistique) et Masayoshi Soken (compositeur).

5 accessoires pour les novices des jeux d’action.

Final Fantasy XVI a ainsi été conçu avec 4 piliers en tête et se veut être appréciable comme premier contact avec la série. Premièrement, une narration s’appuyant sur les racines de la licence, riche en éléments de fantasy et politiques, formant une histoire complète qui nous promet un total de 11 heures de cinématiques. Deuxièmement, ses personnages, à commencer par Clive Rosfield, l’unique protagoniste que nous incarnerons. Viennent ensuite les visuels, tirant parti des possibilités de la PS5, l’équipe souhaitant proposer un véritable roller coaster sans transition entre les cinématiques et le gameplay (spoiler : c’est franchement très bien parti). Enfin, les affrontements en temps réel ont pour ambition d’être excitants et frais, notamment avec les duels entre Primordiaux (Eikons). Il nous a ensuite été rappelé les bases du lore avec une introduction des différentes nations de Valisthéa, qui ne sera pas un monde ouvert, l’équipe ayant voulu se concentrer sur certaines zones avec un grand sens du détail. La vidéo diffusée sur place nous montrant la richesse des environnements était particulièrement bluffante, avec des couleurs vibrantes et effets visuels régalant nos pupilles. Si nous précisons ce point, c’est bien parce que les segments jouables prenaient place de nuit et au sein d’une tempête, pas forcément les meilleurs exemples pour nous mettre des étoiles plein les yeux.

La situation géopolitique de Valisthéa a elle été comparée à la Guerre froide, l’équilibre des forces étant ici tenu par les Émissaires capables de se changer en Primordiaux, dont la taille variera entre 20 et 100 mètres de hauteur, Titan promettant d’être gigantesque. Nous découvrirons le passé de chacun d’eux au fil de l’Épopée (oui, le terme a été repris de FFXIV pour désigner la trame principale), dont Barnabas qui se pose déjà comme un ennemi en voulant unifier le monde sous la bannière de Valœd et peut compter sur l’espionne Benedikta Harman pour réaliser ses plans. Cette dernière est capable de se muer en Garuda et était l’ennemie principale que nous avons combattue. Sauf surprise, nous suivrons Clive à trois époques de son existence, d’abord à l’adolescence à minima dans le prologue, puis durant sa vingtaine et sa trentaine, guidé par la vengeance, toujours accompagné par son compagnon canin Talgor. Oui, puisque nous avons pu jouer en version française (textes et audio), qui est de grande qualité, notre interrogation a trouvé réponse, puisque son nom anglais et japonais est Torgal. En revanche, Clive a trop tendance à répéter un certain dialogue en boucle lui disant d’attaquer, mais il semblerait que ce ne soit que dans notre langue…

Du côté des combats, la distinction est faite entre ceux en équipe avec Clive et ses alliés, dont Cidolphus Telamon (Ramuh) dans la démo, avec la possibilité d’utiliser les capacités des Primordiaux, et les batailles à grande échelle entre ces derniers, pas forcément aux commandes du héros d’ailleurs puisqu’outre un Ifrit vs Titan où la bête enflammée semblait bien minuscule, nous avons pu voir en vidéo une phase de shoot’em up aux commandes de Phénix. Yoshi-P l’a d’ailleurs redit, chacune de ces joutes sera unique, celle entre Ifrit et Garuda étant qualifiée de combat de catch, ce qui est effectivement le cas dans un certain sens. La présentation a aussi introduit plusieurs éléments de gameplay que nous allons détailler par la suite, dont 5 accessoires permettant aux novices des jeux d’action de se concentrer sur le scénario en gérant à notre place certains aspects des combats ou en proposant une aide, deux pouvant être équipés à la fois, puisque FFXVI proposera une difficulté unique en dehors de ça.

Dans le feu de l’action !





Nous le réitérons, la démo proposée a été créée pour l’occasion, nous donnant par exemple (et sauf surprise) accès à des compétences de Primordiaux non disponibles à ce stade de l’aventure, à savoir celles de Garuda et Titan en plus de celles de Phénix. De plus, elle n’était pas forcément totalement optimisée. D’ailleurs, deux modes seront inclus à la sortie, Performance et Fidélité, comme sur bon nombre de jeux actuels. Le tutoriel prenait place à Rosalith, sous la forme d’un entraînement entre Clive et son maître d’armes Rodney Murdoch, très didactique et clair, donc nous espérons le retrouver tel quel dans la version finale. Au passage, l’accessibilité au jeu passera par la possibilité de choisir parmi trois tailles de sous-titres, leur fond et d’ajouter le nom du locuteur, voir des explications et même les dialogues secondaires de l’environnement.

Une fois les commandes appréhendées, c’est très plaisant, le potentiel est clairement là.

En termes de prise en main pure, Croix permet de sauter, Carré d’effectuer une attaque à l’épée, Triangle un tir magique (feu, vent, terre, etc. selon les compétences équipées) pouvant être chargé et Rond d’utiliser le Talent d’un Primordial, avec la possibilité de les combiner pour réaliser des combos. L’indispensable esquive se trouve sur R1, un verrouillage des cibles peut être effectué à l’aide de L1 et il est même possible de provoquer un ennemi en associant R2 au pavé tactile et de parer avec Carré si le timing est parfaitement millimétré. Appuyer conjointement sur les sticks sert sinon à déclencher la Transcendance (Limit Break) une fois l’une des jauges remplies, de quoi rappeler un certain dieu de la guerre de chez Sony dans la forme. Les flèches directionnelles Haut, Droite et Bas font de leur côté office de raccourcis pour consommer des objets en pleine bataille, la Gauche étant réservée à Talgor, pour lui donner des ordres. Le plus intéressant aspect de ce système de combat, ce qui le rend singulier, c’est la possibilité d’utiliser deux compétences équipées en maintenant R2 puis en appuyant sur Triangle ou Carré, des techniques qui possèdent un cooldown. Trois sets peuvent être utilisés conjointement et nous passons de l’un à l’autre à l’aide de L2, chacun lié à un Primordial. Oui, bien que plus simple, cela rappelle indéniablement FFXIV et ce n’est pas la seule similitude avec le MMORPG.

La démo prenait place dans le Fort-Norvent, 13 ans après les tragiques évènements déjà aperçus dans les bandes-annonces et environ 5 heures après le début de l’aventure, avec Clive infiltrant cette forteresse en compagnie de Talgor et Cid, nous opposant principalement à des soldats de Valœd, des unités légères s’éliminant facilement et d’autres plus lourdes, à même d’utiliser de la magie de foudre et de feu contre nous. Ces dernières disposent également d’une jauge de volonté qu’il faut briser pour provoquer une déstabilisation et alors enchaîner nos coups les plus puissants pour faire diminuer rapidement leurs PV. Nous alternions donc entre les trois pouvoirs des Primordiaux en fonction de la situation, sans trop de mal. Parmi les offensives enflammées de Phénix, son Talent Éclipse nous fait foncer vers l’adversaire dans une trainée de feu, le Cyclone écarlate embrase dans un cercle la zone autour de nous, l’Onde incendiaire crée un mur de feu et nous retrouvons également la Flamme Émergente. Les attaques acérées de Garuda sont assez vives, avec Rapacité griffant rapidement l’ennemi en faisant apparaître les serres de l’Eikon, Freux vengeur nous faisant reculer pour mieux plonger en avant ensuite, Virevolte captivante et le Talent Étreinte mortelle attachant un fil à notre proie pour la faire tomber. Enfin, côté Titan, ça ne fait pas dans la dentelle avec le Crochet tellurique qui déploie un gros poing pouvant être chargé avant de frapper, les Poings enragés projetant une salve de coups dignes de JoJo (ora ora ora !), Tumulte et un Talent bien pratique servant à nous protéger à l’aide d’un poing faisant office de bouclier, pour mieux contrer ensuite.

Une fois les commandes appréhendées, c’est très plaisant, le potentiel est clairement là. Et si vous n’êtes pas du tout doué, les accessoires précédemment évoqués sont là pour aider. L’Anneau de Pugnacité exécute ainsi automatiquement les combos adaptés à la situation en martelant Carré. C’est certes une aide pratique, et ça en met forcément plein la vue quand nous ne savons pas encore bien réaliser des combos, mais le jeu en devient moins amusant selon nous. L’Anneau de Préservation nous a lui rappelé les Gambits de FFXII dans son fonctionnement, puisqu’il nous soigne lorsque nos PV passent sous un certain seuil. Celui d’Échappatoire permet d’esquiver la plupart des attaques de base, celui de Synergie donne des ordres à Talgor sans que nous ayons à y penser et enfin, notre préféré, l’Anneau de Sursis ralenti légèrement le temps en faisant apparaître une fenêtre à l’écran, nécessitant d’appuyer sur R1 pour éviter d’être frappé. Cette dernière aide est clairement la bienvenue, même si elle pourrait paraître un peu cheatée dans certains cas.

Autres légers détails, par moment, Clive peut également achever un ennemi au sol d’un coup d’épée ou utiliser le décor à son avantage près d’un mur par exemple. Des indications à l’écran sont aussi là pour juger nos actions, mais à priori sans que cela donne une note comme pourrait le faire un DMC ou Bayonetta. Le loot obtenu (Gils, objets) est de son côté ramassé automatiquement en étant proche des points lumineux au sol, tandis que l’expérience glanée s’affiche sur le côté de l’écran. Et, oui, pas de fanfare ou d’écran de victoire à chaque ennemi éliminé, sauf lorsqu’il s’agit de boss. Et vous l’aurez sans doute déjà compris, FFXVI usera de QTE, des actions contextuelles servant donc au combat, mais aussi à ouvrir une porte en appuyant sur Croix puis en maintenant R2 au bon moment, nous faisant ressentir grâce aux gâchettes adaptatives la lourdeur du mécanisme.

L’Attaque des Primordiaux





Du côté des menus, nous avons pu voir celui des compétences, avec un cercle central représentant Clive et ceux autour dédiés à chaque Primordial, un système de points permet de les améliorer et d’en débloquer de nouvelles, et il est possible de tous les réattribuer si besoin. Simple et efficace. Un onglet est lui dédié à notre personnage, avec son équipement qui sera très succinct, se composant d’une épée, une ceinture et un bracelet d’un côté et trois accessoires de l’autre, dont deux pouvant donc être ces bagues servant d’aide. C’est aussi là que les compétences peuvent être attribuées. Et histoire de caresser les anciens fans dans le sens du poil, les membres de l’équipe ont droit à leur représentation en pixel art.

Un beau cristal qui n’attend que d’être poli et se montrer davantage à la lumière du jour.

Venons-en enfin à ce qui a retenu le plus notre attention, les combats de boss. Déjà, ils sont indissociables de la mise en scène grandiose rattachée au projet. Le premier d’entre eux a suivi notre rencontre avec la dangereuse Benedikta, qui partage un passé commun avec Cid, ce qui a débouché sur une altercation musclée entre les deux, l’occasion de vanter les performances vocales de Jérémie Covillault et Audrey Sourdive, tout en justesse. Les expressions faciales ne sont pas en reste, surtout lors des accès de colère de l’Émissaire de Garuda qui semble comme possédée, accompagnée d’une gestuelle crédible. Les transformations partielles ou totales en Primordial oscillent de leur côté entre Dragon Ball et L’Attaque des Titans, pour un résultat bien classe rien qu’avec les quelques exemples vus. Pour en revenir aux boss, nous avons donc dû venir à bout de Chirada et Suparna, qui disposent notamment d’une attaque de zone créant des projectiles de vent dans la salle et obligeant à se mouvoir tout en combattant en se fiant aux indications au sol. Là encore, l’inspiration de FFXIV se faisant clairement ressentir. À un certain moment, une transition est effectuée vers une cinématique lors de laquelle Clive esquive et contre-attaque, nécessitant de notre côté de réaliser une Évasion et un Assaut cinématiques sous la forme de QTE avec R1 et Carré, le temps ralentissant alors. Avec les musiques tout simplement phénoménales de Masayoshi Soken en fond, la tension et le côté épique sont palpables.

Peu après, c’est Benedikta elle-même que nous avons dû affronter, d’abord en forme humaine puis hybride, qui n’hésite pas à nous balancer les tours du fort en pleine face, modifiant l’arène au passage. La première démo s’est achevée sur un sacré cliffhanger avec Clive pris d’une crise devant son adversaire mis en déroute, une voix mystérieuse résonnant dans sa tête alors que le temps semble comme figé. Nous n’avons pas mis bien longtemps à en savoir plus, puisque la deuxième partie de la démo dans L’œil de la Tempête nous a fait poursuivre l’étrange personnage encapuchonné dont souhaite se venger Clive, menant à un deuxième round face à Benedikta, désormais entièrement transformée en Garuda et hors de contrôle. C’est d’abord sous forme humaine que nous avons donc dû la battre en la mettant à terre via sa technique d’Étreinte mortelle pour mieux la frapper, un duel à la David contre Goliath avec notre adversaire au centre cherchant à nous attraper. Enfin, nous avons pu découvrir la transformation de Clive en Ifrit, pour un duel de géants. La « lourdeur » de la créature était palpable, pouvant donner des coups de griffes, cracher une boule de feu, esquiver et effectuer une ruée lors de laquelle la distance doit bien être prise en compte pour ne pas risquer de contre-offensive. Là encore, nous retenons surtout le côté grandiloquent et spectaculaire qui en découle. Et cerise sur le gâteau, il a ensuite fallu l’intervention de Ramuh pour faire revenir Clive à la raison, concluant cet aperçu.

Nos premières impressions : Vivement ! Ce premier contact avec Final Fantasy XVI était certes bien trop court à notre goût, mais ne nous a clairement pas déçu. Le fan de FFXIV qui sommeille en nous s’est senti en terrain connu aussi bien musicalement qu’en termes de mécaniques de jeu ou de références. Avec un système de combat qui semble assez solide et une mise en scène assez folle surtout lors des affrontements de boss, la CBU3 tient là un beau cristal qui n’attend que d’être poli et se montrer davantage à la lumière du jour.

