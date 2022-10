TEST Bayonetta 3 : la sorcière de l’Umbra est de retour sur Switch, et elle fait mal !

Apocalypse Now





2009, un tout nouveau jeu voyait le jour, Bayonetta, et s’invitait sur les consoles PlayStation et Xbox. Suite à des ventes peu satisfaisantes, SEGA avait décidé d’enterrer cette franchise et de tourner la page. Seulement voilà, une autre firme japonaise, Nintendo, a cru au potentiel de cette licence et a serré la main à PlatinumGames pour sortir en 2014 un deuxième épisode exclusif à sa machine, la Wii U. Le géant a donc continué son partenariat avec le studio qui s'est lancé dans le développement d’une nouvelle aventure pour nos belles Switch, Bayonetta 3. Nous attendions avec hâte cette nouvelle production et nous venons de l’achever. Il est donc temps de vous livrer nos impressions.

La direction artistique est à couper le souffle.

Pour ne pas changer, commençons avec ce qui saute aux yeux, les graphismes. En mode Portable, il y a pas mal de petites choses qui chagrinent... Comme ? L’aliasing, qui est omniprésent, que ce soit sur les contours des personnages ou dans les décors. Ensuite, nous avons aperçu du clipping, à savoir des éléments dans les décors à l’horizon qui apparaissent et disparaissent lorsque nous bougeons. Pour finir, comme nous jouons sur un écran 720p, le titre est légèrement flou. En mode TV, Bayonetta 3 est plus lisse et plus agréable à regarder. L’aliasing est moins visible et les environnements sont bien plus nets et clinquants. Sincèrement, nous vous conseillons d’y jouer sur un grand écran, car ce troisième opus est très généreux visuellement parlant.

Et pour cause, bien que des impuretés soient présentes, les développeurs ont fusionné leurs neurones pour concevoir des mondes magistraux et complètement spectaculaires. Ainsi, nous nous baladons dans des paysages surprenants et variés, qui titillent avec facilité les pupilles. Vous l’aurez compris, la direction artistique est à couper le souffle. Autre point et pas des moindres, la fluidité est au rendez-vous, le jeu ne rame absolument pas, ce qui est important lors des phases de combats intenses. Cependant, pour obtenir un framerate constant et confortable, le studio a dû faire quelques concessions à droite, à gauche au niveau du rendu. Nous sentons que PlatinumGames se limite au maximum pour faire tourner cette production sur une plateforme comme la Switch et que les développeurs auraient aimé avoir un hardware bien plus puissant pour donner libre cours à leur imagination.

Et la bande-son dans tout cela ? Les notes de musique sont toujours aussi folles et collent parfaitement avec l’action à l’image. Les thèmes sont lents et doux lorsque nous trainons des pieds, s’affolent et s’excitent pendant les combats survitaminés. Les mélopées « sexy et glamours » sont toujours là pour satisfaire nos esgourdes. Un véritable plaisir. Concernant les doublages, ils sont de très bonne facture. La nouvelle voix anglaise de Cereza est très plaisante à écouter, mais notre cœur penche plus pour le doublage japonais qui colle mieux à la peau de la sorcière. Par ailleurs, la traduction française est une grosse, grosse déception, car elle se base sur le texte anglais qui n’a rien à voir avec les dialogues japonais. En effet, dans la langue de Mishima, Bayonetta est bien plus classe et charismatique. Ce que nous entendons en japonais est à l’opposé de ce que nous lisons en français. Lorsque la belle provoque un ennemi avec des mots crus et agressifs, la traduction est plus légère et souple, moins séditieuse. Sincèrement, nous n’aurions pas été contre une adaptation se basant sur le japonais, car nous avons là deux personnalités différentes pour un même personnage ; folle, déjantée et sûre d’elle d’un côté, plus posée, calme et modeste de l’autre. Dommage.

Danse bébé, danse !





La prise en main est toujours aussi électrique et se repose beaucoup sur la riposte. Quand plusieurs adversaires s’énervent contre notre sorcière, nous pouvons ralentir le temps de quelques secondes en esquivant au bon moment. Durant ces phases, nous avons la possibilité de nous concentrer sur un opposant bien précis afin de l’éliminer rapidement. Pour ne pas changer, il ne faut pas rentrer dans le tas, la tête baissée, pour progresser. Il faut analyser et adapter son gameplay en fonction du type d’ennemi que nous avons en face.

C'est complètement délirant et déjanté !

En cas de réelle difficulté, et en maintenant la gâchette ZL, nous pouvons invoquer un énorme démon que nous contrôlons un instant. Sa venue fait baisser une barre de magie, qui se remplit ensuite lentement toute seule, ou rapidement grâce à des enchaînements. Chose fort agréable pour éviter la monotonie, nous avons le choix de plusieurs créatures pendant nos affrontements, et donc de basculer d’un monstre à un autre en un claquement de doigts. Plus nous avançons dans notre odyssée, plus notre héroïne évolue et devient forte.

Via des orbes, de nouvelles aptitudes et techniques peuvent être débloquées. Notre pouce danse alors sur les touches pour amorcer des offensives qui s’intensifient et deviennent plus puissantes au fil des combos. Des armes, s’appuyant sur les caractéristiques d’un démon et s’obtenant durant notre aventure, peuvent être attribuées à la sorcière. Viola, une nouvelle demoiselle, fait son show dans cet épisode. Elle est différente de Bayonetta, car son gameplay se repose constamment sur la défensive. Bref pour résumer tout cela en quelques mots, c’est complètement délirant et déjanté !

Bayonetta 3, ce n’est pas juste de la bagarre. C’est aussi des phases d’exploration où nous devons résoudre de petites énigmes pour libérer un passage ou obtenir des objets utiles à notre avancée. En plus de tout cela, le studio a inclus des chapitres totalement décalés qui font grandement sourire. Comme ? Des niveaux d’infiltration en 2D, des phases de shoot’em up totalement burlesques ou encore des batailles de géants dignes des plus gros longs-métrages japonais. L’ennui ne pointe jamais le bout de son nez tellement les mondes sont variés et amusants. Que demander de plus ?

Mes sorcières bien-aimées





Des armes biologiques créées par les humains ont fait leur apparition, les Homonculus, et sèment la zizanie sur la Terre. Viola, une nouvelle et jeune sorcière, fait irruption pour prêter main-forte à Bayonetta afin d’éviter l’apocalypse. Pour y arriver, nos deux héroïnes devront évoluer au travers de différents mondes et traverser plusieurs univers d’une même réalité. Bienvenue dans le Multivers !

Le titre à ne pas louper en cette fin d’année !

Nous n’entrerons pas plus dans les détails concernant l’histoire, car nous voulons vous laisser le plaisir de la découverte. Tout ce que nous pouvons vous dire, c’est que le rythme est tellement bien pensé et l’intrigue bien ficelée, qu’il est difficile de décrocher et de poser sa manette. Il y a des moments forts, surprenants, avec des rebondissements et des passages marquants qui font monter les poils. En outre, PlatinumGames rend hommage à plusieurs œuvres puisque le jeu inclut des références à des films, mangas et jeux vidéo populaires ; certains nous ont fait sourire. En d’autres termes, une certaine excitation flotte dans l’air, surtout lorsque nous approchons du dénouement.

Par ailleurs, comptez 8 bonnes heures pour arriver au bout du tunnel ; en zappant certaines phases d’exploration et niveaux bonus. En terminant le titre, nous pouvons retourner dans les mondes pour débloquer des objectifs et achever des missions secondaires. Pour les plus téméraires, des niveaux de difficulté bien corsés sont disponibles. Notez qu’il y a aussi un Classement en ligne pour partager vos prouesses avec d’autres joueurs. Bref, de quoi rester quelques heures supplémentaires devant sa console.

Au départ, nous pensions voir un Bayonetta 2.5 sans grandes nouveautés et pourtant, le studio japonais a su apporter un brin de fraicheur avec ce troisième volet. Une évolution intéressante de nos personnages, un récit prenant, une prise en main qui change au fil de nos expéditions, des moments cocasses, loufoques et épiques, comment ne pas tomber amoureux de ce Bayonetta 3 ? Alors certes, tout n’est pas parfait, mais le titre ne se prend pas au sérieux, PlatinumGames assume cet univers décalé pour envoûter les joueurs et fans, et ça marche. Si vous avez une Nintendo Switch à la maison, c’est certainement le titre à ne pas louper en cette fin d’année !

Vous pouvez précommander Bayonetta 3 sur Amazon à 44,99 €.

Les plus Une direction artistique de folie

Une prise en main déjantée

Viola, une approche différente de Bayonetta

Une histoire prenante, dur de décrocher

Plusieurs univers à explorer

Les références et clins d’œil

Des phases de jeu variées et délirantes, impossible de s’ennuyer Les moins Des impuretés visuelles, surtout en mode Portable

Doublage japonais et sous-titres français, le jour et la nuit

Notation Graphismes (mode Portable) 14 20 Graphismes (mode TV) 17 20 Bande-son 17 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 16 20 Scénario 17 20 Verdict 18 20