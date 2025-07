Plants vs. Zombies Replanted : la date de sortie et le prix du remake en fuite !

Plants vs. Zombies bientôt de retour





En mars dernier, l'organisme de classification des jeux vidéo au Brésil listait dans sa base de données un certain Plants vs. Zombies, ou Plants vs. Zombies Reloaded. Un jeu développé en 2009 et pourtant prévu sur les plateformes modernes, tout laissait penser qu'EA Games et PopCap préparaient un remake du premier jeu de la saga de tower defense. Ce qui se confirme un peu plus aujourd'hui.

Quand sortira le remake de Plants vs. Zombies ?





C'est le serial leaker billbil-kun de Dealabs qui dévoile aujourd'hui des informations. Selon ses informations, le remake s'appellerait finalement Plants vs. Zombies Replanted et sa date de sortie serait fixée au 23 octobre 2025. Soit quelques jours après la sortie supposée de Battlefield 6, un autre jeu d'EA Games, heureusement bien différent.

Combien coûtera Plants vs. Zombies Replanted ?





Mieux encore, Plants vs. Zombies Replanted serait vendu à petit prix : 19,99 € sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. billbil-kun ne précise pas si une version Switch 2 est prévue. Pour rappel, le jeu original était affiché à 9,99 € en 2009.

Pour l'instant, PopCap et EA Games n'ont pas encore officialisé ce remake, mais Plants vs. Zombies Replanted serait présenté « d'ici un mois ». En attendant, vous pouvez retrouver Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville Edition Intégrale à 25,20 € sur Amazon.