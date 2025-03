Plants vs. Zombies : un retour imminent et nostalgique de la franchise ?

Franchise incontournable il y a 15 ans, Plants vs. Zombies a aujourd'hui grandement perdu de sa superbe. Plants vs. Zombies : La Bataille de Neighborville n'a pas convaincu les fans, Pop Cap a coupé les serveurs de Plants vs. Zombies 3 pour l'améliorer et un jeu d'aventure solo a été annulé. Mais Electronic Arts a visiblement une surprise dans ses cartons.

Comme l'a remarqué Gematsu, l'organisme de classification des jeux vidéo au Brésil vient de lister dans sa base de données un certain Plants vs. Zombies, ou Plants vs. Zombies Reloaded. Un titre conçu à l'origine en 2009 et prévu pour PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS et Android. Oui, vous l'aurez compris, EA Games et Pop Cap comptent visiblement ressortir une version modernisée du premier Plants vs. Zombies, qui fête cette année ses 16 ans.

Le DJCTQ brésilien a octroyé une classification L (Livre para todos os público, ou Libre pour tous les publics en français), pas de grosses surprises de ce côté-là, les morts-vivants devraient toujours être aussi rigolos. D'après le rapport, des achats en ligne devraient être intégrés, peu surprenant de la part d'EA Games.

En attendant d'en savoir davantage sur ce Plants vs. Zombies Reloaded, vous pouvez retrouver Plants vs Zombies : La Bataille de Neighborville Edition Intégrale à partir de 25,20 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.