Plants vs. Zombies Replanted : le remake officialisé et daté

Cela fait plusieurs mois que des rumeurs évoquent un remake de Plants vs. Zombies, le jeu de tower defense d'Electronic Arts et PopCap sorti à l'origine en 2009. Il aura fallu attendre le Nintendo Direct: Partner Showcase d'aujourd'hui pour ce que titre soit officialisé sur les Switch, mais pas seulement.

Plants vs. Zombies: Replanted officialisé





Plants vs. Zombies: Replanted sera donc un remake du jeu de PopCap, avec des graphismes remis au goût du jour, mais les mécaniques de gameplay ne changeront pas. Les joueurs devront placer stratégiquement diverses plantes pour repousser des vagues de morts-vivants. Cependant, ce remake proposera une nouveauté de taille : du multijoueur coopératif et compétitif, de nouveaux modes de jeux ou encore des défis.

Quand sortira Plants vs. Zombies: Replanted ?





La date de sortie de Plants vs. Zombies: Replanted est déjà fixée au 23 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 1 et Switch 2.