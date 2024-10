Plants vs Zombies 3 : une décision importante est prise, PopCap s'explique et rassure les fans

Plants vs Zombies 3 : Bienvenue à Zomburbia a été annoncé en 2019, il a passé un moment en pré-alpha, mais il est disponible en soft launch sur l'App Store et le Google Play Store depuis janvier 2024. Le développement n'a pas été simple, PopCap a déjà retravaillé sa copie plusieurs fois, mais elle n'est toujours pas satisfaisante.

Aujourd'hui, les développeurs prennent la parole sur le site officiel du jeu pour annoncer l'arrêt des serveurs de Plants vs. Zombies 3. Non, le jeu n'est pas annulé, mais PopCap va effectuer « une refonte majeure » du jeu, qui sera hors ligne à partir du 15 novembre prochain et pour une durée indéterminée. Dès aujourd'hui, les microtransactions ne sont plus disponibles et il n'est plus possible de télécharger le jeu sur iOS ou Android.

PopCap précise que la progression du jeu sera réinitialisée à son retour, mais les joueurs conserveront leurs soldes de pièces gagnées ou achetées. Les développeurs promettent « une expérience PvZ3 encore meilleure », mais il faudra se montrer patient.

