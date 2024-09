EA va fermer un jeu très apprécié, les joueurs sont tristes

Les studios qui ferment les serveurs de leurs jeux vidéo, ce n'est pas récent, mais ces derniers mois, l'affaire de The Crew a fait couler beaucoup d'encre, il faut dire que les joueurs ont acheté le jeu, avec un mode solo et un mode multijoueur en ligne, mais à la coupure des serveurs, il ne restait plus rien. C'est malheureusement légion pour les jeux en ligne, mais également sur mobiles.

Ce week-end, en lançant comme à notre habitude Les Simpsons: Springfield (The Simpsons: Tapped Out) sur notre smartphone, nous avons eu l'agréable surprise de découvrir un nouvel évènement in-game, mais nous avons vite déchanté en découvrant le message d'accueil : Les Simpsons: Springfield va fermer ses portes le 24 janvier 2025. Après cette date, « le jeu deviendra inaccessible », mais dès maintenant, les achats intégrés sont désactivés et le jeu sera retiré des boutiques en ligne le 31 octobre prochain. Les joueurs peuvent profiter de constructions et personnages générant gratuitement des donuts (la monnaie in-game), ainsi que de la possibilité d'échanger des dollars virtuels contre des donuts afin de se faire plaisir pendant ces derniers mois.

Lancé il y a 12 ans, Les Simpsons: Springfield nous proposait de reconstruire la ville après que Homer l'a détruite à cause d'un accident à la centrale nucléaire, un jeu mobile fort sympathique qui permettait de retrouver tous les personnages de la série imaginée par Matt Groening au travers d'évènements réguliers. Mais, il faut bien l'avouer, les développeurs ont fait le tour du sujet depuis 2012, avec (selon le studio sur Facebook) 308 mises à jour, 831 personnages et 1 463 quêtes, dont la dernière en cours où une IA révèle que tout cela n'était qu'une simulation. Grâce à l'achat de donuts, Les Simpsons: Springfield était l'un des jeux vidéo qui rapportait le plus d'argent aux développeurs, avec 130 millions de dollars engendrés les deux premières années.

C'est une page qui se tourne pour les fans des Simpsons, mais les développeurs laissent entendre que les personnages jaunes feront leur retour dans d'autres jeux. Reste à savoir s'il s'agira d'un autre titre pour mobiles ou un jeu plus ambitieux, et s'il y a déjà quelque chose de concret ou s'il s'agit juste d'une évidence prononcée à haute voix, car les Simpsons semblent immortels. Contrairement à Les Simpsons: Springfield.

Vous pouvez retrouver un tas de produits dérivés des Simpsons sur Amazon.