The Crew est mort, mais Ubisoft enfonce encore le clou

En fin d'année dernière, Ubisoft annonçait une triste nouvelle : il allait couper les serveurs de The Crew, le jeu de course d'Ivory Tower. De quoi agacer de nombreux joueurs, le titre est sorti en 2014 et aura donc eu une durée de vie de 10 seulement. C'est court, et cela relance le débat sur les jeux numériques et la préservation des jeux vidéo.

La fermeture des serveurs de The Crew était prévue pour le 31 mars dernier, le titre est donc mort car injouable sans une connexion en ligne, mais certains joueurs espéraient quand même pouvoir lancer le jeu pour tenter de sauver The Crew avec des mods non-officiels et continuer de s'amuser en solo. Pour Ubisoft, c'est hors de question, un internaute de Reddit partage une capture d'écran de sa bibliothèque Ubisoft Connect, affichant un message clair :

Vous n'avez plus accès à ce jeu. Pourquoi ne pas aller sur la Boutique pour poursuivre vos aventures ?

Oui, Ubisoft a carrément révoqué la licence d'utilisation aux acheteurs de The Crew, il n'est plus possible de lancer le jeu de course, ni même de l'installer sur son ordinateur, comme si vous ne l'aviez jamais acheté... Une pratique malheureusement tout à fait légale, mais qui irrite particulièrement des joueurs. Ces derniers ne risquent pas de visiter la boutique pour acheter The Crew Motorfest (disponible en boîte sur PS5 à partir de 31 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac), qui pourrait subir le même sort en 2032, 10 ans après sa sortie.

Pour rappel, tout comme Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws demandera une connexion en ligne pour l'installer, lors du premier lancement. S'il sera possible de jouer par la suite sans Internet, les joueurs craignent de perdre accès à leur jeu à l'avenir, comme pour The Crew, même en achetant une copie physique. Drôle d'époque.

