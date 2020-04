The Crew 2 est jouable entièrement et gratuitement ce week-end sur PC et PS4

Ubisoft redouble de générosité pendant le confinement. Après avoir offert des titres en téléchargement définitif, alors qu'il est désormais possible de se lancer gratuitement avec des amis dans Ghost Recon Breakpoint ou que Starlink: Battle for Atlas est jouable sans frais sur Xbox One pendant deux semaines, une autre opération du genre à lieu autour de The Crew 2.

Depuis ce jeudi soir et jusqu'au 13 avril, vous pouvez ainsi télécharger et jouer gratuitement au jeu de course d'Ivory Tower sur PC via Uplay ou sur PS4 via le PlayStation Store. Vous avez accès à l'ensemble de l'expérience, jusqu'aux récentes nouveautés de la mise à jour Inner Drive, histoire d'avoir un aperçu complet des possibilités du jeu.

Si vous voulez prolonger le plaisir, la version Deluxe est proposée à -75 % et le Season Pass à -50 % jusqu'au 16 avril, et la progression de l'essai peut être conservée. Pour les pilotes déjà sur les routes des États-Unis, la Ford GT 2005 est gratuite jusque 15 avril pour les détenteurs du Season Pass, et peut être achetée pour un Crew Credit pour les autres.