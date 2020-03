Ghost Recon Breakpoint : un Essai Gratuit et un Friends Pass pour jouer au jeu complet en coopération

Ghost Recon Breakpoint sort tout juste d'un week-end d'essai gratuit où n'importe qui pouvait s'essayer à l'ensemble de l'expérience pendant un temps limité. Pour ceux qui voudraient prolonger le plaisir sans pour autant passer à la caisse, Ubisoft a prévu de nouvelles initiatives.

Il est désormais possible pour les possesseurs du titre de jouer avec leurs amis via un Friends Pass. Grâce à celui-ci, vous pouvez inviter jusqu'à trois personnes en même temps dans votre partie pour jouer en coopération à l'ensemble de l'expérience. L'offre est limitée en termes de temps, car le Friends Pass ne pourra plus être utilisé après le 16 juin 2020. L'offre n'est en revanche pas restreinte en nombre de personnes : vous pouvez donc inviter autant de joueurs que vous voulez, à raison de trois maximum par session, à condition que ceux-ci soient abonnés au PlayStation Plus ou Xbox Live Gold sur PS4 et Xbox One, et qu'ils aient installé l'Essai Gratuit du jeu.

Car oui, à compter d'aujourd'hui, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint propose également un Essai Gratuit, disponible directement sur la fiche produit du Microsoft Store, du PlayStation Store, de l'Ubisoft Store ou de l'Epic Games Store. Il permet de jouer pendant six heures aux parties que nous voulons de l'expérience, mais prendra fin dès lors que nous activerons un Friends Pass pour nous lancer dans des parties en coopération. La progression sera bien évidemment conservée dans tous les cas, y compris si vous finissez par acheter la version complète.

