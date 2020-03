Ghost Recon Breakpoint : le contenu du DLC avec Sam Fisher en vidéo, et le changelog de l'immense patch 2.0.0

Il y a du changement dans l'air pour Ghost Recon Breakpoint cette semaine. Demain, la mise à jour 2.0.0 va effectivement apporter le mode Immersif via l'Expérience Ghost, 4 nouvelles cartes pour le PvP Ghost War et surtout d'innombrables changements pour l'ensemble de l'expérience.



Et c'est aussi ce mardi qu'Ubisoft a choisi pour lancer État Profond, la deuxième extension du Pass Année 1. Le DLC comprend huit nouvelles missions, nous demandant d'enquêter sur une conspiration aux côtés de Sam Fisher, le héros de la saga Splinter Cell ! Il suit ici la trace du Stratège, un mystérieux personnage qui enlève des militaires, et de son tout aussi secret Projet CLAW.



Dans le cadre de cette aventure, nous pourrons débloquer l'hélicoptère Blacklist, de nouvelles apparences pour les modes en ligne, l'équipement et les jumelles Échelon 4, les armes SC-40K et Maxim 9 Echelon à acheter dans la Boutique de Maria, et surtout un accès sans frais et avec une semaine d'accès anticipé sur deux classes inédites, Ingénieur et Échelon.

La classe Échelon met l'accent sur la discrétion et permet aux joueurs de se déplacer silencieusement pour éliminer leurs ennemis en toute discrétion. La Vision Sonar, spécialité de la classe Échelon, aide les joueurs à détecter leurs ennemis à travers les murs et à perturber les drones.

La classe Ingénieur permet aux joueurs de causer plus de dégâts aux drones et d'être plus efficaces avec les lance-grenades. Le Drone de défense, spécialité de la classe Ingénieur, permet d'attaquer les ennemis à proximité tandis que son outil de classe, le Drone de ravitaillement, fournit aux alliés un stock supplémentaire de munitions.

Tout ça peut être apprécié en vidéo avant son arrivée demain. À noter que les joueurs ne possédant pas le Pass Année 1 peuvent tous profiter de la première mission et de ses deux bonus gratuitement, et peuvent aussi être invités pour jouer aux sept autres, sans possibilité de gagner les récompenses qu'elles proposent.

Prêt pour le grand chamboulement du 24 mars ? Si vous voulez le détail de la mise à jour 2.0.0 qui arrive sur PC, PS4 et Xbox One pour Ghost Recon Breakpoint, le changelog complet a été diffusé, et est disponible en page suivante. Faites de la place, le patch pèsera tout de même 30 Go sur Xbox One, 17 Go sur PS4 et 15 Go sur PC. Avec tout ça, le jeu aura déjà fait un grand pas pour s'améliorer suite aux critiques des joueurs.