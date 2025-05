TEST Capcom Fighting Collection 2 : une avalanche de pépites arcade dans votre salon

La puissance des poings !





Capcom ne plaisante plus. Après nous avoir régalés avec sa première compilation orientée baston, la firme remet un gros jeton dans la borne pour nous offrir un deuxième round encore plus musclé. Capcom Fighting Collection 2 déboule avec huit titres cultes au programme, dont Capcom vs. SNK 2, Project Justice ou encore Power Stone 2. Une sélection qui sent bon les salles d’arcade enfumées, les sticks qui grincent et les rivalités qui durent encore aujourd’hui. Nous nous sommes donc penchés sur cette compilation, il est temps de faire le point !

Un bel hommage aux jeux de baston.

Ne tournons pas autour du pot, c’est du très lourd. Une collection qui mélange 2D et 3D, versus fighting et brawler, hits cultes et pépites oubliées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. En solo, à deux, en ligne ou juste pour le plaisir des oreilles et des yeux, cette compilation a été pensée pour les amoureux de la baston old school, avec tous les petits bonus qui font plaisir. Mais avant tout chose, voici les productions incluses dans ce recueil vidéoludique.

Capcom Fighting Evolution

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein (aka Star Gladiator 2 )

(aka ) Power Stone

Power Stone 2

Project Justice (connu aussi sous le nom de Rival Schools 2 )

(connu aussi sous le nom de ) Street Fighter Alpha 3 UPPER

Visuellement, Capcom respecte nos souvenirs. Les jeux tournent en haute définition, avec une myriade de filtres pour ajuster l’image à notre convenance ; que nous aimons les lignes de balayage d’antan ou un rendu plus net, tout est paramétrable. Il y a même des fonds d’écran pour habiller les bordures en 4:3. Et si jamais vous décidez de tenter le diable et de jouer en 16:9… ne le faites pas. L’image est étirée, déformée, et c’est un vrai sacrilège. Le respect, c’est important.

Côté confort, la firme a mis le paquet. Sauvegarde à tout moment, choix des versions (Japon ou US), configuration des touches, ajustement de la difficulté... tout est là pour rendre l’expérience agréable, que nous soyons vétéran ou néophyte. Mention spéciale au mode Entraînement disponible sur tous les titres, avec des tonnes d’options pour décortiquer le gameplay ; sur certains jeux, les hitboxes peuvent être affichés pour bosser ses timings comme un pro. En outre, parce que Capcom ne fait pas les choses à moitié, la compilation s’accompagne d’un musée franchement copieux. Une tonne d’illustrations, des croquis, des documents de conception inédits, et même un lecteur audio pour savourer plus de 300 morceaux d’époque. C’est généreux, et surtout passionnant pour quiconque a déjà rêvé d’ouvrir une borne d’arcade pour comprendre ce qu’il se passe derrière l’écran.

Capcom Fighting Collection 2, c’est donc un bel hommage aux jeux de baston, une lettre d’amour à toute une époque, mais aussi un vrai plaisir moderne grâce à ses options, son contenu et sa technique bien propre. Les amoureux du genre fondent, les joueurs nomades sont comblés (coucou la Switch ou encore la ROG Ally), et même les plus jeunes pourraient tomber sous le charme. C’est typiquement le genre de recueil que nous démarrons entre amis pour des soirées qui finissent en cris, en rires... et parfois en vengeance sur Power Stone 2.

Les plus Une sélection variée et culte, entre bastons 2D et 3D

Le mode en ligne en rollback netcode, le top

Sauvegardes à la volée et mode entraînement ultra complet

Les filtres et options d'affichage aux petits oignons

Le musée blindé de croquis, documents inédits et musiques Les moins Le mode 16:9, toujours aussi immonde

Les Joy-Con pas vraiment faits pour ce genre de jeux

Capcom aurait pu tout réunir dans une seule méga compilation

Notation Verdict 17 20