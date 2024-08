Capcom Fighting Collection 2 : une autre compilation avec des jeux de baston cultes dévoilée

Depuis des années maintenant, Capcom ressort de ses cartons de nombreuses productions du passé. Il faut dire qu'avec une riche histoire remontant à 1983, ce n'est pas ce qui manque. Alors qu'il avait introduit MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics lors du Nintendo Direct de juin, qui a justement été daté, il a surenchéri au cours de l'Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase en annonçant une autre compilation baptisée Capcom Fighting Collection 2, là encore centrée sur des titres de versus fighting qui ne sont vraiment pas récents. La précédente était pour rappel sortie en 2022.

Au programme cette fois, Plasma Sword: Nightmare of Bilstein aka Star Gladiator 2 (1998), Power Stone (1999) et Power Stone 2 (2000), Project Justice: Rival Schools 2 (2000), Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro et sa suite Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Street Fighter Alpha 3 UPPER (2002) et Capcom Fighting Evolution (2004).

Vous trouverez ci-dessous la liste des fonctionnalités qui accompagneront les versions de cette compilation. Notez qu'un lecteur de musique sera également présent pour régaler nos oreilles. Des visuels sont à découvrir en page suivante.

Le jeu en ligne est disponible sur les huit titres, en rollback netcode pour une expérience solide et stable !

pour une expérience solide et stable ! Le mode Entraînement est désormais disponible sur tous les titres avec des tonnes d'options personnalisables.

14 langues sont prises en charge, dont le français.

La compilation inclut des galeries d'illustrations, de croquis, de documents de conception et d'autres contenus inédits .

. Il est possible d'ajuster les caractéristiques spécifiques de son expérience de jeu grâce aux paramètres EX dédiés pour chaque jeu (divers filtres d'affichage, personnalisation des boutons, etc.).

Les sauvegardes à la volée ont été ajoutées !

Divers ajustements de l'équilibrage du jeu et améliorations de confort ont été ajoutés dans les huit jeux.

Pour profiter de Capcom Fighting Collection 2, il faudra toutefois se montrer patient puisque sa sortie n'est pas prévue avant 2025, sans plus de précision, sur PS4, Switch et PC. Capcom Fighting Collection premier du nom est disponible chez Gamesplanet au prix de 35,99 €.

