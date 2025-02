Capcom Fighting Collection 2 : la date et les modalités de sortie dévoilées, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne

Cette nuit a été diffusé comme prévu le Capcom Spotlight, qui nous a donné des nouvelles de plusieurs jeux de l'éditeur. Sans surprise, c'est là que nous avons enfin découvert la date de sortie de Capcom Fighting Collection 2, une nouvelle compilation centrée sur des titres de versus fighting, faisant suite à celle de 2022 et que nous avions découvert cet été. En plus du segment dédié à revoir dans la présentation, une bande-annonce a donc été mise en ligne à l'occasion de l'ouverture des précommandes.

Capcom Fighting Collection 2 sera donc disponible le vendredi 16 mai 2025 sur PS4, Switch, PC et Xbox One, cette dernière version ayant été annoncée début septembre. Pour rappel, elle contiendra huit jeux parus aux débuts des années 2000, tous jouables en ligne avec du rollback netcode. Un mode Entraînement sera inclus, de même que des notices virtuelles sous forme de cartes explicatives détaillant comment jouer. En plus de pouvoir sauvegarder et charger une partie à tout moment, de nombreux paramètres EX, plus de 600 illustrations et 400 musiques seront inclus. De plus, trois de ces jeux disposeront d'une bande-son remixée !

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein / Star Gladiator 2 (1998).

(1998). Power Stone (1999).

(1999). Power Stone 2 (2000) - Musiques remixées.

(2000) - Musiques remixées. Project Justice: Rival Schools 2 (2000) - Musiques remixées.

(2000) - Musiques remixées. Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro .

. Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 - Musiques remixées.

- Musiques remixées. Street Fighter Alpha 3 UPPER (2002).

(2002). Capcom Fighting Evolution (2004).

La seule chose qui ne va pas plaire aux fans, surtout ceux s'étant procuré MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, c'est que Capcom Fighting Collection 2 n'est prévu qu'au format numérique en Europe. Aux États-Unis et au Japon, une édition standard sera proposée en boîte, comme vous pouvez le constater sur le site officiel. Certaines copies incluront d'ailleurs un comics de 48 pages prenant place dans l'univers de Capcom vs. SNK. La manière de le présenter est toutefois étrange, mais à en croire les revendeurs étrangers, il devrait être disponible dans tous les premiers exemplaires.

Un Capcom Fighting Collection 1 & 2 Bundle va de son côté regrouper en dématérialisé les deux compilations, soit un total de 18 jeux. Avec un si bel artwork, limiter ça à du numérique est une déception...

En guise de bonus de précommande numériques des versions musicales réarrangées de Soy Sauce for Geese et Rival Schools Medley par CAP-JAMS seront proposées, à écouter uniquement via le lecteur.

