Capcom va finalement porter ses nouvelles « Fighting Collection » sur Xbox, les joueurs peuvent se réjouir !

Les amateurs de jeux de combat rétro vont avoir de quoi s'amuser dans les mois à venir grâce à Capcom. En effet, l'éditeur a annoncé en juin dernier MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, dont la date de sortie a récemment été dévoilée aux côtés de Capcom Fighting Collection 2. Là où le bat blesse, c'est que ces deux compilations n'étaient prévues que sur PS4, Switch et PC (Steam), mettant de côté les joueurs Xbox. Pourtant, la Capcom Fighting Collection première du nom était parue sur Xbox One en 2022. Il faut croire que la décision ne venait pas directement du géant japonais, puisqu'il vient de prendre la parole avec un combo de bonnes nouvelles.

Finalement, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics et Capcom Fighting Collection 2 vont bien sortir sur Xbox One en 2025. Si cela signifie quelques mois de décalage pour la première citée, nous pouvons espérer que l'autre sorte en même temps partout puisqu'elle ne dispose d'aucune date publiquement connue à l'heure actuelle.

Mais que nous vaut ce rétropédalage ? Eh bien, à en croire les tweets partagés par les comptes officiels de Capcom (ici et là), nous pouvons remercier les « discussions techniques » avec Microsoft qui ont mené à cette décision, peu importe ce qui se cache réellement derrière ces termes. Compte tenu des réactions de joueurs Xbox qui n'étaient pas particulièrement ravis que leur écosystème soit oublié, cela ressemble tout de même fortement à du damage control en bonne et due forme pour rattraper le coup.

Pour rappel, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics aura droit à une sortie en boîte sur PS4 d'ici la fin de l'année et sur Switch dans certains territoires. Vous pouvez précommander cette édition au prix de 49,99 € sur Amazon.