Fatal Fury: City of the Wolves va rendre la pareille à Capcom pour ses DLC, un teasing avec une star du football laisse les joueurs perplexes

Alors que Terry Bogard vient d'être ajouté à Street Fighter 6 en tant que DLC, c'est du côté de SNK que les personnages de Capcom ont fait parler d'eux avec une collaboration du même acabit. Et c'est Fatal Fury: City of the Wolves qui sera leur servira de ring. Le prochain jeu de combat du studio avait eu droit à son grand déballage médiatique durant la gamescom, révélant sa date de sortie et ses éditions, en plus de faire le point sur son contenu de manière générale. Nous y avions vu en action Mai Shiranui, plus flamboyante que jamais et qui s'invitera d'ailleurs l'an prochain dans SF6. Eh bien, parmi les cinq combattants en DLC du Season Pass 1, qui sera pour rappel inclus avec toutes les copies du jeu, nous retrouverons Ken et Chun-Li. Pour le moment, nous n'avons droit qu'à un teasing sans savoir à quoi ils ressembleront dans le jeu. Il faut dire qu'ils ne sont pas attendus respectivement avant l'été et l'hiver 2025.

Devant une telle entente entre les deux sociétés, sans parler du fait que SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS a fait son retour cet été et que deux jeux Capcom vs. SNK seront inclus dans Capcom Fighting Collection 2 l'année prochaine, les fans espèrent désormais qu'un épisode inédit réunissant leurs univers finissent par voir le jour. Que ce soit un Capcom vs. SNK 3 ou SNK vs. Capcom 3, il faut avouer qu'un tel jeu cross-over a de quoi exciter sur le papier.

Le producteur de SF6 Shuhei Matsumoto et son directeur Takayuki Nakayama étaient invités lors de la révélation pendant le live de SNK du Tokyo Game Show 2024, aux côtés du producteur de CotW Yasuyuki Oda et du directeur artistique Yoichiro Soeda, connu principalement pour les animations des personnages. Ils ont évoqué quelques anecdotes sur la perception des jeux de chaque éditeur, entre autres, avec au final un peu de pub pour les contenus déjà évoqués.

Au passage, un segment a été dédié à The King of Fighters XV afin de nous donner des nouvelles des deux prochaines combattantes attendues en décembre, Vice et Mature. Pas encore de gameplay, mais leurs modèles 3D ont été montrés avec un aperçu du processus de motion capture.

Enfin, et c'est sans doute l'information la plus délirante du moment concernant Fatal Fury: City of the Wolves, une collaboration avec le footballeur mondialement connu Cristiano Ronaldo aka CR7 a été annoncée. La vidéo indique qu'« un joueur légendaire rejoint un jeu légendaire », sans plus de précision. La révélation ayant eu lieu en amont de celle de Ken et Chun-Li, nous imaginons mal qu'il s'agisse d'un personnage en DLC basé sur lui, mais tout est possible. Pourquoi pas l'avoir en tant que commentateur ou apparaissant dans le mode RPG Episodes of South Town ? Il serait terriblement décevant qu'il prenne la place d'un combattant parmi les six restant du roster au lancement. Sachant qu'il évolue désormais au club saoudien Al-Nassr FC et que SNK appartient à la MiSK Foundation de Mohammed ben Salmane depuis 2022, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que le prince ait poussé à une telle décision.

Fatal Fury: City of the Wolves est pour rappel attendu le 24 avril 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Garou: Mark of the Wolves est de son côté vendu via la Fnac au prix de 9,99 €.