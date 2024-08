Fatal Fury: City of the Wolves, Mai Shiranui revient enflammer les rues de South Town avec du neuf dans sa garde-robe

Après l'annonce de Billy Kane lors de l'EVO 2024, SNK a pris le temps de détailler plusieurs combattants de Fatal Fury: City of the Wolves déjà dévoilés en amont de sa venue en Allemagne pour la gamescom, sur lesquels nous reviendrons. C'est durant l'Opening Night Live 2024 qu'une nouvelle bande-annonce du jeu a été révélée, introduisant une combattante incontournable dont nous avions déjà entendu la voix dans le teaser de l'été dernier. Oui, Mai Shiranui sera évidemment incluse dans le roster et la vidéo lui a rendu un bel hommage en montrant son évolution graphique depuis sa première apparition dans Fatal Fury 2 en 1992. Il faut bien avouer qu'après tout ce temps, elle est plus resplendissante que jamais !

Bande-annonce en japonais

En plus de conserver son emblématique costume de kunoichi rouge et blanc, elle arborera désormais une tenue en cuir noire avec de légères touches de rose et des fleurs dans le dos et sur sa jambe gauche, ainsi qu'une paire de bottines à talons, ce qui lui va à ravir ! Évidemment, elle manie toujours son éventail et utilise les ninjutsus de son clan faisant notamment appel à la pyrokinésie. Si sa seiyū reste la même que dans les jeux de ces dernières années, Miwa Gardner (KOF Sky Stage en 2010) laisse sa place à Rebecca Rose en anglais, qui est nouvelle dans le milieu. Des visuels sont disponibles en page suivante.

MAI SHIRANUI (Ami Koshimizu en japonais, Rebecca Rose en anglais) Héritière du ninjutsu de style Shiranui. Suite à un renseignement crucial du dévoué moine Sokaku Mochizuki, cette kunoichi des temps modernes se rend à South Town avec un objectif précis, sa flamme intense et ses techniques toujours raffinées illuminant les ténèbres qui s'y trouvent.

Bande-annonce en anglais

Fatal Fury: City of the Wolves est attendu le 24 avril 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). D'ici là, vous pourrez retrouver Terry dans Street Fighter 6 via le Year 2 Character Pass, vendu 26,99 € chez Gamesplanet, tandis que Mai lui succèdera dans le courant de l'hiver.



Lire aussi : Fatal Fury: City of the Wolves, date de sortie, Season Pass, roster, modes... le jeu de combat de SNK se détaille pleinement