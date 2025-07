BON PLAN : Fatal Fury: City of the Wolves, déjà de grosses remises à l'occasion du Prime Day 2025

Pas besoin de se bagarre pour obtenir le dernier jeu de SNK à pas cher





Le 24 avril dernier, SNK lançait Fatal Fury: City of the Wolves sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC, un grand retour de cette licence de versus fighting ayant fait ses débuts en 1991 et qui n'avait plus eu droit à un nouvel épisode depuis Garou: Mark of the Wolves. Même s'il ne déchaîne pas autant les passions que la concurrence et que certains choix de personnages jouables dans son roster sont discutables, il va continuer à bénéficier au fil des prochains mois d'ajouts dans le cadre de son Season Pass 1, à commencer par Andy Bogard. Pour rappel, ce contenu est inclus d'office avec toutes les copies du jeu, de quoi étonner avec une telle appellation. Et justement, si vous trouviez le jeu trop cher, il est actuellement vendu avec de belles remises.

Fatal Fury: City of the Wolves profite du Prime Day 2025





C'est du côté d'Amazon qu'il faut se tourner à l'occasion de l'évènement de la société qui prendra fin ce vendredi 11 juillet à 23h59. Chaque édition bénéficie donc de belles remises, surtout la Deluxe qui comprend un artbook d'une centaine de pages, un poster recto verso arborant notamment un plan de South Town, un steelbook avec l'OST sur deux CD, des stickers et une boîte collector.