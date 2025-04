Fatal Fury: City of the Wolves, un DJ apprécié en Arabie saoudite inclus au roster, les fans montent au créneau

À l'approche du lancement de Fatal Fury: City of the Wolves, SNK communique activement autour de son jeu de combat remettant sur le devant de la scène cette ancienne licence, même si une partie de ses combattants sont restés actifs toutes ces années, notamment dans les The King of Fighters. Et en parlant de roster, nous avions appris juste avant la deuxième bêta ouverte que le footballeur Cristiano Ronaldo serait bien jouable dans cet épisode, lui qui évolue actuellement au club saoudien Al-Nassr FC. Cela avait déjà de quoi interroger et décevoir une partie de la communauté, mais ce n'était rien comparé à l'annonce qui nous intéresse à présent, celle de... Salvatore Ganacci. Qui ça ? Si vous n'êtes pas amateur d'EDM, sachez qu'il est un DJ assez réputé, qui a gagné pas mal de récompenses ces dernières années dans le milieu. De son vrai nom Emir Kobilić, cet artiste suédo-bosniaque est apparemment assez populaire auprès de la famille royale saoudienne, ce qui expliquerait son intégration plutôt discutable dans le jeu de base. Difficile de vérifier l'information avec certitude, mais ses multiples concerts dans le pays et sa participation en tant que tête d'affiche pour promouvoir le LIV Golf à Riyad, directement financé par le PIF et supporté par Mohammed ben Salmane, tendent à aller dans ce sens. Pour rappel, SNK appartient à la MiSK Foundation, donc c'est typiquement le genre de lubie qui pourrait être exigé des développeurs en échange du financement d'un tel projet. Sachez tout de même qu'il avait sorti en 2021 un clip vidéo pour Fight Dirty en partie animé et avec de très fortes inspirations japonaises, à la fin duquel il était montré en train de dessiné ce qui ressemble fortement à du manga. Mais même s'il est fan de versus fighting, comme tente de le montrer la vidéo ayant servi à l'annonce de son ajout au jeu, son intégration n'est clairement pas au goût de pas mal de joueurs, qui l'ont fait savoir sur les réseaux ou en commentaires de la vidéo par exemple.

Comme pour CR7, s'il a prêté son apparence, ce n'est pas lui qui donnera de la voix à ce nouveau personnage. Et contrairement au footballeur qui avait un style de combat plutôt sympathique, nous ne pouvons pas en dire autant de Salvatore Ganacci, qui aurait clairement pu passer pour une mauvaise blague du 1er avril, mais il en faut pour tous les goûts. En revanche, inclure de base ce type de combattant et proposer à l'avenir du contenu en DLC payant avec des visages familiers risque fort de très mal passer... Vous trouverez quelques visuels supplémentaires en page suivante.

SALVATORE GANACCI (Hinata Tadokoro en japonais, Sean Chiplock en anglais) Style de combat : Salvatore Ganacci

Aime : la musique, les anime Salvatore est un artiste justicier arrivé à South Town en quête d'inspiration pour finaliser son dernier (et, espérons-le, le meilleur) clip d'anime. Lorsque son ami Duck King lui parle du tournoi KOF qui approche, Salvatore se dit que cela pourrait bien lui donner l'étincelle dont il a besoin. Combinant DJing et arts martiaux, Salvatore est extrêmement polyvalent : il mêle musique, muscles et chaos, laissant même les adversaires les plus redoutables stupéfaits et désorientés par ses capacités extraordinaires.

Bande-annonce en anglais

Bande-annonce en japonais

Pour terminer, une collaboration avec 11 DJ internationaux avait été dévoilée fin mars, qui aboutira à l'inclusion de 19 musiques qui nous feront vibrer à travers les différents stages. Et, oui, le premier cité n'est autre que ce 16e combattant, qui a un rôle de supervision du côté de ce projet musical.

Salvatore Ganacci

Alan Walker

Steve Aoki

Alok

Butch

Solomun

Afrojack

Luciano

Artbat

R3hab

Sidney Samson

La sortie de Fatal Fury: City of the Wolves est pour rappel fixée au 24 avril 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store).