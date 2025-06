Fatal Fury: City of the Wolves, Andy Bogard déchaîne ses techniques de ninja en vidéos, sa date de sortie dévoilée

Ce week-end, les amateurs de versus fighting avaient rendez-vous au CEO 2025 (Community Effort Orlando) pour de la baston sur de nombreux jeux de combat. Parmi eux, le petit dernier en date de SNK, Fatal Fury: City of the Wolves. La firme japonaise ayant déjà introduit une roadmap des futurs combattants prévus post-lancement dans le cadre de son Season Pass 1, nous savions qu'Andy Bogard était attendu cet été, sans plus de précision... jusqu'à maintenant. Le frangin de Terry, que nous avions pu incarner dans The King of Fighters XV dès sa sortie, a donc eu droit à sa bande-annonce de gameplay l'opposant à son protégé Hokutomaru. Si vous souhaitez en voir plus, les développeurs ont posté ces derniers jours plusieurs vidéos d'affrontements, à retrouver en page suivante.

Bande-annonce en japonais

C'est donc à la fin du mois, le mardi 24 juin, que nous pourrons découvrir l'histoire d'Andy dans Episodes of South Town, en plus de l'utiliser dans le mode Arcade où la rivalité avec Terry sera mise en avant. Quelques visuels sont à retrouver en troisième page.

ANDY BOGARD (Hiroshi Okamoto en japonais, Kieran Regan en anglais) Arme humaine. Maître du combat au corps à corps de style Shiranui (taijutsu). Ce shinobi légendaire de South Town travaille actuellement avec Mai dans le village de son clan, où il contribue à l'entraînement des jeunes. Maintenant que son élève Hokutomaru a atteint son plein potentiel, Andy aspire au jour où ils pourront s'affronter dans un véritable combat, non seulement en maître et apprenti, mais aussi en corps à corps. En même temps, il sait qu'un combat distinct reste à mener : une lutte à laquelle il a toujours aspiré. Un homme qu'il était né pour combattre.

Bande-annonce en anglais

Pour rappel, l'édition Spéciale de Fatal Fury: City of the Wolves, qui est celle de base ayant été commercialisée, inclut le Season Pass 1, vous n'aurez donc pas à repasser à la caisse, de même pour les quatre autres combattants prévus jusqu'au début de l'année 2026.

Actuellement, vous pouvez vous procurer le jeu à partir de 53,50 € chez Cdiscount sur consoles et 53,99 € chez Gamesplanet sur PC.