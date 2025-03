Fatal Fury: City of the Wolves, la deuxième bêta ouverte est lancée, SNK a bien retenu la leçon

Ce mercredi, SNK a bien surpris son monde en annonçant le 15e combattant du roster de Fatal Fury: City of the Wolves, Cristiano Ronaldo ! Mais ce n'est pas la seule actualité entourant le jeu de combat en amont de son lancement d'ici la fin du mois prochain. En effet, une deuxième bêta ouverte vient de débuter et les développeurs ont bien pris en compte certains retours de la communauté, à commencer par la principale critique que nous avions également relevée en février lors de la précédente.

Pour commencer, cette bêta est disponible depuis 6h00 ce jeudi matin jusqu'au lundi 31 mars à 10h00, accessible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam). Sur la dernière console de Sony, comptez 7,681 Go d'espace de stockage à prévoir. Côté roster, pas de CR7, mais neuf combattants déjà connus. En plus de Rock Howard, Terry Bogard, Vox Reaper, B. Jenet, Preecha, Hotaru Futaba, Mai Shiranui et Kain R. Heinlein, Tizoc sera cette fois jouable. Côté stages, en plus du retour d'Entraînement et Training Ground, il est cette fois possible de découvrir Universal Arena et Bar « Street Stars ».

Enfin, si les modes de jeu En ligne sont identiques (Match classé, Match amical et Match de salle) avec l'accès au profil et au classement, il est désormais possible dans la catégorie Hors ligne de sélectionner les Exercices dans Entraînement, afin d'affiner nos combos (nous pouvons incarner les deux personnages sélectionnés) et de prendre part à des affrontements en Versus classique contre le CPU ! Bien sûr, toute la section Tutoriel est de retour, mais notre progression dans cette dernière a été remise à zéro. Vous trouverez la liste complète des détails ayant pu être modifiés en anglais ici.

Clairement, si vous souhaitez vous faire une idée si ce jeu est pour vous ou non, c'est le moment idéal avant la sortie calée au 24 avril. Vous pouvez précommander Fatal Fury: City of the Wolves à partir de 59,99 € sur Amazon ou à la Fnac, voire dès 54,99 € chez Cdiscount.