Fatal Fury: City of the Wolves, date de sortie, Season Pass, roster, modes... le jeu de combat de SNK se détaille pleinement

Si le gameplay de Terry Bogard dans Street Figther 6 a été relégué au pré-show de la gamescom Opening Night Live 2024, cela n'a pas été le cas de Fatal Fury: City of the Wolves. Il faut dire que le prochain gros jeu de baston de SNK n'est clairement pas venu les mains vides à Cologne. Lors de la conférence, une bande-annonce a ainsi mis en avant la ravissante Mai Shiranui, dévoilant au passage la date de sortie du jeu. Mais bien plus a été révélé en parallèle, avec notamment une vidéo introduisant clairement les mécaniques de jeu, ses différents modes et fonctionnalités, le nombre de ses personnages au lancement, ainsi que ses modalités de commercialisation. Alors, du lourd en vue ?

Bande-annonce en anglais

Du côté du roster, ce sont 17 combattants avec lesquels nous pourrons nous amuser à la sortie de Fatal Fury: City of the Wolves le 24 avril 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Parmi eux, nous retrouverons donc Rock Howard, Terry Bogard, Hotaru Futaba, Tizoc, Marco Rodrigues, B. Jenet, Vox Reaper, Kevin Rian, Billy Kane et donc Mai Shiranui parmi ceux faisant leur retour, ainsi que Preecha comme nouvelle venue. Il en reste donc encore six à découvrir, soit pas énormément il faut bien l'avouer. L'accent est toutefois mis sur un roster de 22 au lancement, car SNK proposera un Season Pass 1 qui en rajoutera cinq de plus... Toutefois, et ce n'est pas courant, l'édition Spéciale inclura ce dernier et sera la seule commercialisée. De plus, ce pass ne sera pas vendu séparément. Autant dire que cela sonne comme une sortie précipitée avec un développement des combattants se poursuivant dans les mois qui suivront... La version PS4 pourra être mise à niveau sans frais vers la PS5.

Fatal Fury: City of the Wolves - Édition Spéciale - 59,99 € Le jeu Fatal Fury: City of the Wolves.

Le Season Pass 1. Season Pass 1 Combattant en DLC 1 (prévu pour l'été 2025).

Combattant en DLC 2 (prévu pour l'été 2025).

Combattant en DLC 3 (prévu pour l'automne 2025).

Combattant en DLC 4 (prévu pour l'hiver 2025).

Combattant en DLC 5 (prévu pour début 2026). Bonus de précommande Costume DLC Fatal Fury 2 : Terry (uniquement avant le 23 avril 2025 pour l'achat numérique, un code physique sera présent dans la boîte jusqu'à épuisement des stocks).

3 jours d'accès anticipé (uniquement pour les versions numériques).

Parmi le contenu qui sera inclus, nous notons la présence d'un mode scénarisé RPG Episodes of South Town, qui rappelle un peu ce qu'a fait Capcom avec Street Fighter 6 (World Tour) ou Bandai Namco avec Tekken 8 (Arcade Quest). En revanche, la nécessité d'une connexion Internet avant de pouvoir y accéder a de quoi faire grincer des dents, bien qu'il faudra forcément y passer soit pour télécharger le jeu en dématérialisé ou jouer en ligne, avec du rollback netcode ! Notez qu'il sera possible de jouer jusqu'à deux en local et 12 sur la Toile dans un lobby. La personnalisation des différents éléments de la tenue des combattants et la présence d'un jukebox sont également bienvenues.

Un tout nouveau système REV robuste et puissant pour combattre à plein régime - Le système REV présente un nouvel ensemble d'outils offrant des options offensives uniques dès le début du combat. Les joueurs pourront utiliser les REV Arts, REV Accel, REV Blows et plus encore, jusqu'à ce que le compteur REV surchauffe et que les combattants atteignent leurs limites.

- Le système REV présente un nouvel ensemble d'outils offrant des options offensives uniques dès le début du combat. Les joueurs pourront utiliser les REV Arts, REV Accel, REV Blows et plus encore, jusqu'à ce que le compteur REV surchauffe et que les combattants atteignent leurs limites. Une évolution du système de combat classique - Le système de combat classique revient en force dans ce nouvel opus! Plus moderne et adapté à l'ère d'aujourd'hui, SNK promet de l'action brûlante et des combats intenses avec une belle évolution des attaques combinées, de la défense, du freinage, des esquives, des feintes et des S.P.G (Selective Potential Gear).

- Le système de combat classique revient en force dans ce nouvel opus! Plus moderne et adapté à l'ère d'aujourd'hui, SNK promet de l'action brûlante et des combats intenses avec une belle évolution des attaques combinées, de la défense, du freinage, des esquives, des feintes et des S.P.G (Selective Potential Gear). Deux schémas de contrôle pour plus de sensations fortes - Les joueurs pourront sélectionner le schéma de contrôle de leur choix, entre le style Arcade basé sur des commandes précises et techniques, et le style Intelligent qui permet aux combattants d'exécuter des coups spéciaux et des combos tape-à-l'œil en utilisant des commandes directionnelles et en appuyant sur un seul bouton. L'HISTOIRE Les destins des combattants se croisent et s'entremêlent dans cette course à l'héritage de Geese Howard - Le mode Arcade du jeu propulse les joueurs dans l'univers emblématique de South Town, alors que les combattants de City of the Wolves se disputent l'héritage du grand Geese Howard, animés par une tempête de souvenirs et d'émotions les précipitant vers leur rendez-vous tant attendu avec le destin. NOUVEAU MODE Un mode RPG solo à découvrir dans « Episodes of South Town » - Dans « Episodes of South Town » (EOST*), les joueurs partent au combat dans ce jeu de rôle en solo et affrontent des adversaires dans diverses conditions de combat, dont les efforts sont récompensés par des gains d'XP et autres récompenses. Ce nouveau mode permet aux joueurs d'améliorer les compétences de leurs combattants et de gravir les échelons jusqu'au sommet. Les rêves et les ambitions peuplent les rues de South Town ; le moment est venu de se forger une légende ! * Pour jouer à l'EOST, il faut d'abord se connecter à Internet et mettre à jour le jeu. JEU EN LIGNE De nombreuses fonctions en ligne - Fatal Fury: City of the Wolves est désormais doté d'un netcode rollback et d'une fonctionnalité multiplateforme, permettant aux joueurs des quatre coins du monde de s'affronter dans des matchs fluides et satisfaisants, y compris face à des utilisateurs ayant recours à des systèmes et des consoles différents. Les modes de jeu comprennent les matchs classés, les matchs occasionnels et les matchs en salle, offrant ainsi une variété de sessions de jeu.

Des combats contre des clones générés par une IA - Le système d'IA intégré à Fatal Fury: City of the Wolves génère automatiquement des clones inspirés par le style de jeu des joueurs en ligne, leur offrant ainsi la possibilité de s'affronter eux-mêmes et de repousser leurs limites, ou de les envoyer combattre d'autres joueurs. CONTENU SUPPLÉMENTAIRE Un Color Edit Mode pour personnaliser ses personnages - Les joueurs pourront ajuster l'apparence de leurs combattants préférés en modifiant les couleurs de leur équipement, les motifs et bien plus encore. Des motifs supplémentaires peuvent être acquis en EOST !

Un jukebox pour se laisser emporter par les sons de la série Fatal Fury - Un catalogue regorgeant de morceaux populaires issus de la série Fatal Fury sera disponible, sans oublier ceux tirés d'Art of Fighting, l'autre franchise de SNK qui prend également place dans l'impitoyable métropole de South Town. S'ils le souhaitent, les joueurs pourront aussi créer leurs propres listes de lectures et personnaliser la musique de certains modes et menus !

Bande-annonce en japonais

