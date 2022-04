Capcom Fighting Collection : les précommandes lancées avec une nouvelle bande-annonce

En février dernier, Capcom dévoilait une nouvelle compilation, la Capcom Fighting Collection, qui regroupera une dizaine de jeux rétro accompagnés d'un tas de contenu pour ravir les fans nostalgiques. Le titre arrivera dans quelques mois, mais les précommandes sont déjà ouvertes.

Le studio japonais partage donc une nouvelle bande-annonce, à admirer ci-dessus. L'occasion de rappeler que Capcom Fighting Collection regroupera 10 jeux, mais aussi un Musée avec plus de 500 artworks, un lecteur de musique avec plus de 400 pistes et des modes et fonctionnalités additionnels (EX, Entraînement, sauvegardes). Les joueurs qui précommanderont Capcom Fighting Collection auront droit à cinq illustrations exclusives et 18 pistes audio remixées pour l'occasion.

La date de sortie de Capcom Fighting Collection est fixée au 24 juin 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.