Capcom Fighting Collection : une compilation de 10 jeux de combats arcade, dont 3 inédits en Occident, officialisée et datée

Capcom n'a pas annoncé que Street Fighter 6 cette nuit. Il en a aussi profité pour dévoiler un projet qui arrivera avant lui, Capcom Arcade Collection. Totalement différente de Street Fighter 30th Anniversary Collection, cette compilation fera la part belle à des licences moins connues en regroupant 10 jeux de l'ère arcade de l'éditeur, dont 2 Street Fighter tout de même.

La collection regroupera Darkstalkers: The Night Warriors, Night Warriors: Darkstalkers' Revenge, Vampire Savior: The Lord of Vampire, leurs suites inédites en Occident Vampire Hunter 2: Darkstalkers' Revenge et Vampire Savior 2: The Lord of Vampire, mais aussi Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, Super Puzzle Fighter II Turbo, Super Gem Fighter Mini Mix, Cyberbots: Full Metal Madness et enfin le titre jamais paru en dehors des bornes Red Earth.

La compilation sera livrée avec tout ce que les joueurs attendent d'une expérience du genre, à savoir des matchs classés, amicaux et personnalisés, un code réseau solide à faible latence pour les combats en ligne, un mode Spectateur, un mode Entraînement pour tous les titres (sauf Super Puzzle Fighter II Turbo), des options de versus en local, des ajustements du gameplay, la possibilité de sauvegarder à tout moment ou encore un Musée avec plus de 500 dessins et éléments de conception, et un lecteur de musiques comprenant plus de 400 morceaux.

La date de sortie de ce Capcom Fighting Collection est d'ores et déjà calée au 24 juin 2022 sur PC via Steam, PS4, Xbox One et Switch.

Lire aussi : Street Fighter : un logo pour les 35 ans de la franchise dévoilé par Capcom