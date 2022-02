Street Fighter 6 : un nouvel épisode à la direction artistique troublante confirmé en vidéo !

L'aventure Street Fighter V dure depuis 2016 sur PC et PS4, et a duré dans le temps grâce à de nombreux DLC et une scène e-sport active. Elle semble cependant toucher à sa fin avec l'ajout du personnage original de Luke et le Capcom Pro Tour 2021 Season Final de ce week-end. Un compte à rebours se terminant lors de la finale de la compétition avait éveillé les soupçons quant à la révélation imminente du prochain épisode, à juste titre.

Oui, Street Fighter 6 vient bien d'être officialisé par un premier teaser ! En plus de montrer un logo délaissant la numérotation en chiffre romain, il dévoile la présence de 2 personnages au roster : l'inévitable Ryu et le tout récent Luke, dont l'importance dans ce futur volet avait déjà été évoquée. Les premiers plans sont sur les guerriers sont d'ailleurs assez troublants : fini l'esthétique colorée et les contours exagérés façon comics, les combattants de rue arborent des apparences plus réalistes, quoi qu'aux formes toujours aussi exagérées.

Rien de plus n'a été dit sur le projet, mais nous en apprendrons davantage sur lui et sa direction artistique perturbante à l'été 2022. Aucune période de sortie ou console d'accueil n'ont d'ailleurs été confirmées à cette heure. D'ici là, Street Fighter V: Champion Edition est disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.

