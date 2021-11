Street Fighter V: Champion Edition, date de sortie et gameplay pour l'ultime guerrier Luke, le prochain épisode teasé

Après Dan, Rose, Oro et Akira, nous attendions de mettre la main sur le cinquième personnage du Season 5 Character Pass de Street Fighter V: Champion Edition, qui viendra tout bonnement terminer le roster du jeu de combat. Le combattant révélé cet été était comme prévu au cœur d'une présentation Twitch cette nuit, nous permettant d'en apprendre plus sur son gameplay.

Cet adepte de la boxe devenu militaire après avoir traversé une enfance difficile sera un adepte des enchaînements de coups simples, comme avec ses combos Triple Impact et Snapback Combo, et des patates puissantes, dont Sand Blaster et Rising Rocket. Son V-Skill I, Hard Shot, lui permettra de lancer son coup de poing fétiche Flash Knuckle, plus fort et plus rapidement, tandis que son V-Skill II, Suppressor, le fera reculer d'un pas pour dégaîner une volée courte et dévastatrice. Son V-Timer aura la particularité de se recharger et se vider au fil des coups pris et reçus : ils serviront à lancer son V-Trigger I, Fully Armed, débloquant les compétences Sand Blaster et Rock Smasher, et son V-Trigger II, Vanguard, lui permettant d'enchaîner les Flash Knuckles. Tous ces pouvoirs sont expliqués davantage dans la vidéo de gameplay ci-dessus ou sur le site Capcom Unity.



La date de sortie de Luke et ses costumes Story, Battle et Track Suit a été calée au 29 novembre 2021. La version PS4 et les combattants des Season Pass 1 à 4 sont accessibles gratuitement jusqu'à lundi pour fêter ça, tandis des promos sont proposées sur le PlayStation Store et Steam avec le jeu de base à -60 %, Street Fighter V: Champion Edition à -35 %, et la mise à niveau vers la CE à -40 % (l'édition physique de Street Fighter V: Champion Edition est sinon disponible à partir de 23,09 € sur Amazon.fr).

En est-il donc fini pour Street Fighter V ? Pas tout à fait, car Capcom promet encore une mise à jour d'équilibrage et un pack CPT 2022 en mars 2022, ainsi qu'une Capcom Cup VIII pour les amoureux d'eSport. Après, cela devrait se tasser. Et surtout, l'éditeur conclu ses annonces de cette manière :

Nous espérons que vous apprécierez Luke dans SFV et vous pouvez vous attendre à en voir plus de lui dans le prochain projet Street Fighter. Nous reviendrons l'année prochaine avec plus d'actualités Street Fighter !

Une autre ligne lui promet d'ailleurs « un rôle majeur dans le prochain projet Street Fighter ». Luke est-il tout simplement déjà confirmé au roster de Street Fighter VI, ou Capcom lui réserve-t-il une place particulière dans un spin-off inattendu ? Le producteur Shuhei Matsumoto nous promet déjà des annonces pour 2022, alors nous devrions être fixés dans les mois qui viennent. Pour mémoire, l'avenir de la franchise se fera sans l'emblématique Yoshinori Ono.

