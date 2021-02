Street Fighter V: Champion Edition, le V-Shift, un Premium Pass avec Eleven et la date de sortie de Dan dévoilés, avec un premier aperçu de Rose

Capcom nous avait donné rendez-vous ce 11 février pour un live Winter Update dédié à Street Fighter V: Champion Edition, afin de nous donner une date de sortie pour Dan Hibiki et présenter une mécanique de jeu inédite, entre autres. Si vous souhaitez revoir l'intégralité de la présentation, ça se passe ci-dessous, sinon, voyons ensemble ce qu'il faut en retenir.

Pour commencer, nous avons pu découvrir un premier aperçu de Rose, qui sortira au printemps avec un stage inédit baptisé Marina of Fortune, une variation de celui présent dans Street Fighter Alpha 2 s'inspirant de Venise. La mentor de Menat nous a ensuite montré certaines de ses techniques comme le Soul Bind qui remplace son habituel Soul Throw, le Soul Piede, le Soul Breeze pour son HP ou encore le projectile Soul Spark qui explose après une courte durée et peut désormais être utilisé en l'air, de même que son écharpe servant d'anti-air. Son V-Skill I Soul Fortune lui fait tirer une carte de tarot augmentant ses statistiques ou affaiblissant l'adversaire, tandis que son V-Skill II Soul Satellite invoque jusqu'à deux orbes servant à attaquer. Enfin, son V-Trigger I Soul Dimension lui offre un mouvement de téléportation tandis que son V-Trigger II Soul Illusion créé des rémanences d'elle-même. Un rapide making of a de son côté servi à mettre en avant le travail de motion capture effectué pour donner vie à ces coups.

Quant à Dan, il aura droit à un costume bien classe lui faisant porter un masque de Tengu. Côté techniques, ses V-Skills Saikyo-Style Burairuten No Kamae et Saikyo-Style Otokoboe annulent ses mouvements pour lui permettre d'effectuer sa provocation et divers combos autrement impossibles, ayant pour effet collatéral d'augmenter la V-Gauge des deux joueurs, tandis que son V-Trigger peut être activé avec une seule barre de la jauge. Si chargé à fond, son Haoh Gadoken provoque d'ailleurs un effet de wall bounce ou de gard crush. Son V-Trigger II Tenchi Saikyo No Kata rend plus puissant ses techniques qui deviennent alors Haten Gadoken et Go Koryuken. Si vous avez hâte de l'essayer, sachez qu'il sortira le 22 février prochain, et n'arrivera pas les mains vides !

Eh oui, la mécanique de jeu inédite de cette Saison V et gratuite pour tous les joueurs a été présentée, se nommant V-Shift. Elle servira à renforcer l'aspect défensif en permettant de nous sortir d'une situation difficile en échange d'une barre de V-Gauge, la différenciant du V-Reversal du fait de son utilisation à presque n'importe quel moment. Lors de son activation, le combattant est temporairement invincible face aux projections, frappes et autres projectiles le temps de l'animation au ralenti, qui permet alors de punir l'adversaire voire de riposter avec un V-Shift Break en guise de follow-up, dont la distance d'attaque est plus élevée qu'avec un coup classique.

Forcément, un rééquilibrage global du roster accompagnera son arrivée, là encore le 22 février, avec le stage d'entraînement gratuit The Grid Alternative. Autre nouveauté, le fameux Eleven aperçu plus tôt dans la journée ne sera pas l'ultime combattant de la Saison V, mais un bonus offert avec l'achat du Character Pass et du Premium Pass allant avec. L'identité du 5e personnage reste donc toujours un mystère. En revanche, ce prototype de Twelve peut bien changer d'apparence et devenir n'importe quel autre combattant que vous possédez, mais avec des V-Skill et V-Trigger sélectionnés aléatoirement.

Si vous décidez de craquer pour l'un des deux pass disponibles dès maintenant à l'achat sur le PlayStation Store et Steam, voici ce qu'ils contiennent :

Character Pass - 24,99 € Ajout de 5 personnages pour la Saison V : Dan, Rose, Oro, Akira et un personnage surprise.

Contenu pour chacun des 5 nouveaux personnages : costumes (Combat), couleurs supplémentaires (3 à 10), titre spécial.

Contenu bonus : Eleven, titre spécial, thème de profil spécial.

Thème PS4 ou wallpaper PC. Premium Pass - 39,99 € Tout le contenu du Character Pass.

26 costumes.

2 stages.

Contenu pour chacun des 5 nouveaux personnages : couleurs 3 à 10 (Histoire) et 11 à 15 (Défaut, Histoire et Combat).

8 titres.

5 thèmes de profil.

100 000 Fight Money.

Sinon, un léger aparté a fait intervenir le DJ Steve Aoki, dont le label Dim Mak va proposer en collaboration avec Capcom une collection de vêtements bien classes à en croire le sweat arborant Ryu au dos. Le musicien nous invite aussi à visionner la Capcom Cup la semaine prochaine, les 20 et 21 février, pour découvrir son remix du thème de Ryu. Vous pouvez voir un aperçu de la gamme en page suivante avec divers visuels.

Pour terminer, vous pouvez essayer Street Fighter V: Champion Edition gratuitement jusqu'au 24 février, vous donnant accès à l'ensemble des personnages des saisons 1 à 4. Le jeu est vendu 23,99 € sur Amazon si vous êtes convaincus.