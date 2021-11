Street Fighter V: Champion Edition, Capcom date sa Fall Update pour nous présenter Luke

Le temps passe et Street Fighter V: Champion Edition approche doucement, mais sûrement, de sa fin de carrière. Capcom lui a offert un regain d'intérêt depuis l'an dernier avec une ultime Saison V qui a ajouté les personnages de Dan Hibiki, Rose, Oro et Akira Kazama. Il n'en reste plus qu'un et pas des moindres, puisqu'il est entièrement inédit et fera donc ses débuts dans la licence à cette occasion.

Ce petit nouveau appelé Luke avait été révélé cet été et va enfin nous montrer tout ce dont il est capable à l'occasion d'un live Fall Update le mercredi 24 novembre à minuit pile, heure française. Vous pourrez suivre la diffusion sur Twitch et nous ne manquerons pas de vous faire le résumé des annonces. Attendez-vous à découvrir sa date de sortie et ses différentes techniques.

Street Fighter V: Champion Edition est toujours disponible à la vente 22,99 € sur Amazon si vous souhaitez acquérir le contenu des précédentes saisons.