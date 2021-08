Street Fighter V: Champion Edition, une date de sortie et du gameplay pour Oro et Akira Kazama, Luke introduit dans un trailer coup de poing !

C'est cette nuit que Capcom a pris la parole pour présenter les nouveautés à venir dans Street Fighter V: Champion Edition au cours d'un live Summer Update 2021 diffusé en collaboration avec twitchgaming, au cours duquel nous avons également pu découvrir l'arrivée dans Fortnite de skins de Cammy et Guile. Si vous avez manqué ça ou êtes tombés de sommeil devant les plus d'une heure de présentation mêlée aux commentaires des hosts, vous pouvez revoir le tout ci-dessous dans une vidéo de seulement une trentaine de minutes.

Outre un aperçu des coulisses de la bande-son et du sound design avec le directeur audio de Street Fighter V à partir de la Saison V, Yasuyuki Tsujino, qui a évoqué le fait de vouloir proposer des BGM sur lesquelles nous pouvons danser, et quelques nouvelles de la Street Fighter League, ce sont Oro et Akira Kazama qui ont été les stars du show. Pour commencer, sachez que les deux seront tous les deux disponibles le même jour, le lundi 16 août, avec leurs ensembles de costumes et le stage Rival Riverside tiré de Rival Schools. Ce dernier nous fera donc combattre au bord d'une rivière et d'un pont, à la limite du cliché bien souvent retrouvé dans l'animation japonaise, avec en fond les camarades d'Akira, Edge et Gam.

Une mise à jour gratuite ajoutera de son côté un mode Tournoi en ligne à la même date, permettant de créer des compétitions et d'y participer, que ce soit avec des amis ou la communauté du jeu. De nombreux paramètres seront modifiables pour en profiter comme il se doit.

Du gameplay a également été diffusé, nous montrant les différentes techniques de ces combattants plus en détail. Pour Oro, nous avions déjà pu en faire le tour lors de la Spring Update, mais voici tout de même un résumé de ses compétences :

V-Skill I : Onibi - Un orbe pouvant être projeté dans trois directions différentes et annulant ceux de l'adversaire. Selon le directeur Takayuki Nakayama, le meilleur moment pour l'activer est après la version lourde de Tsuranekeashi ou l'EX de Nichirin Sho, autre projectile poursuivant sa cible.

- Un orbe pouvant être projeté dans trois directions différentes et annulant ceux de l'adversaire. Selon le directeur Takayuki Nakayama, le meilleur moment pour l'activer est après la version lourde de Tsuranekeashi ou l'EX de Nichirin Sho, autre projectile poursuivant sa cible. V-Skill II : Minomushi - Un petit saut qui peut être suivi de plusieurs follow-ups.

- Un petit saut qui peut être suivi de plusieurs follow-ups. Kaki Otoshi - Un coup de poing au sommet de la tête, initiant des combos.



Eda Uchi - Pour réduire la distance.

V-Trigger I : Manrikitan - Les yeux d'Oro deviennent bleus et il peut saisir l'adversaire avec Kishinriki au sol ou Kishin Kuchu Jigoku Gurama dans les airs.

- Les yeux d'Oro deviennent bleus et il peut saisir l'adversaire avec Kishinriki au sol ou Kishin Kuchu Jigoku Gurama dans les airs. V-Trigger II : Tengu Stone - Fais apparaître trois objets (des débris par exemple) au-dessus de sa tête, pouvant servir à des combos.

- Fais apparaître trois objets (des débris par exemple) au-dessus de sa tête, pouvant servir à des combos. Tengu Midare Stone - En maintenant Bas enfoncé, cinq objets apparaîtront, mais la V-Gauge s'épuisera plus vite.

Quant à Akira, il y avait beaucoup à dire et montrer, puisque nous n'avions eu d'elle qu'un teaser auparavant. Ses coups rappelleront évidemment des souvenirs aux joueurs de Rival Schools, et elle fait même appel à son frère Daigo par moment.

Kiko Kai - Projette de l'énergie à partir de ses mains à courte portée, servant facilement de combo avec ses attaques normales. La version EX a une plus grande portée.

- Projette de l'énergie à partir de ses mains à courte portée, servant facilement de combo avec ses attaques normales. La version EX a une plus grande portée. Urarimon - Un rapide coup d'épaule servant aussi bien à faire des dégâts que se rapprocher. Peut être suivi du coup de pied Senshubu disposant de trois variations (bas, moyen et haut).

- Un rapide coup d'épaule servant aussi bien à faire des dégâts que se rapprocher. Peut être suivi du coup de pied Senshubu disposant de trois variations (bas, moyen et haut). V-Skill I : Kiko Rensei - Amélioration du Kiko Kai avec plus de coups et donc de dégâts. La version EX a un effet de wall bounce, annulant aussi les projectiles de l'adversaire. Celle en l'air a une trajectoire de chute améliorée.

- Amélioration du Kiko Kai avec plus de coups et donc de dégâts. La version EX a un effet de wall bounce, annulant aussi les projectiles de l'adversaire. Celle en l'air a une trajectoire de chute améliorée. V-Skill II : Tsutenda - L'adversaire est lancé en l'air et peut être enchaîné avec des Air Bursts.

- L'adversaire est lancé en l'air et peut être enchaîné avec des Air Bursts. V-Trigger I : Otoko No Senaka - Daigo apparaît depuis les airs et frappe violemment l'adversaire. Il continuera d'attaquer même si Akira est touchée.

- Daigo apparaît depuis les airs et frappe violemment l'adversaire. Il continuera d'attaquer même si Akira est touchée. V-Trigger II : Haten no Kamae - Trois postures différentes pour tout autant de follow-ups. La V-Gauge se transforme en timer une fois activé et permet d'utiliser deux fois Haten no Kamae.

Et forcément, un combat entre les deux était inévitable pour nous les montrer en action.

En plus du copieux contenu de la présentation, Capcom a décidé de dévoiler le 5e et dernier combattant de cette Saison V. Aucune chance que vous ayez pu deviner de qui il s'agit, puisqu'il est entièrement inédit ! Il se nomme Luke et semble avoir un faible pour les puissantes attaques au corps à corps avec ses poings, en plus d'être capable de tirer des sortes de rayons avec eux. Nous en découvrirons plus à son sujet d'ici sa sortie, qui est désormais calée à novembre.

Pour terminer, des réductions sont actuellement appliquées sur Steam et le PlayStation Store si vous désirez vous procurer Street Fighter V: Champion Edition et même les Season V Premium Pass et Character Pass. Une période d'essai sur PS4 a également lieu jusqu'au 18 août, permettant d'accéder gratuitement au contenu des quatre premières saisons. Sinon, Amazon propose le jeu au prix de 24,49 €.

