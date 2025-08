Hell is Us : une jolie surprise pour les joueurs console avant la sortie

C'est dans un mois que sortira Hell is Us, un Action-RPG en monde semi-ouvert édité par Nacon et développé par Rogue Factor, dont la direction créative est assurée par Jonathan Jacques-Belletête (Deus Ex, Marvel’s Guardians of the Galaxy). Sur PC, les joueurs avaient pu découvrir une démo gratuite pendant le mois de juin, désormais inaccessible. Les développeurs avaient à l'époque expliqué que « des contraintes techniques » les empêchaient de la publier sur consoles de salon à ce moment-là.

Quand sortira la démo de Hell is Us sur consoles ?





Finalement, il sera possible d'essayer Hell is Us avant sa sortie sur ces plateformes. Comme l'ont annoncé Nacon et Rogue Factor sur X/Twitter, une démo gratuite de Hell is Us sera disponible le 12 août prochain sur le PlayStation Store (PS5) et le Microsoft Store (Xbox Series X|S). Pour rappel, la version d'essai sur PC permettait de découvrir le début de l'aventure, sans risque de spoil. Enfin, les studios rajoutent que la démo gratuite sera de retour sur PC, dans une version améliorée en 4K et à 60 fps.

Hell is Us dévoile ses donjons





Tout récemment, Hell is Us a également eu droit à une nouvelle vidéo de gameplay pour mettre en avant ses donjons. La séquence montre notamment les mécaniques d'investigation, les joueurs devront en effet explorer le lieu pour s'orienter et trouver la sortie. Des moments forts de l'aventure, l'occasion pour Rogue Factor de rappeler que Hell is Us ne nous tiendra pas par la main.

Quand sortira Hell is Us ?





La date de sortie de Hell is Us est fixée au 4 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 42,49 € sur Fnac, Leclerc et Gamesplanet.