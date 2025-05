Hell is Us : une démo limitée dans le temps en approche, mais pas pour tout le monde

En septembre prochain, le studio québécois Rogue Factor (Mordheim: City of the Damned et Necromunda: Underhive Wars) va nous proposer Hell is Us, un jeu d'action-aventure où l'exploration laissera grandement les joueurs se débrouiller pour mener l'enquête dans la contrée fictive de Hadea. En prime, le directeur artistique des deux derniers Deus Ex, Jonathan Jacques-Belletête, est derrière l'aspect créatif du projet. Après avoir fait son petit effet lors d'un State of Play en 2024 lorsque son gameplay a été dévoilé et la diffusion d'une longue vidéo commentée, sa sortie a donc été fixée au 4 septembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Pour convaincre les joueurs, Nacon et Rogue Factor ont annoncé ce vendredi le lancement d'une démo sur la plateforme de Valve, limitée dans le temps entre le 2 et le 16 juin.

Si vous jouez sur consoles, le studio s'est expliqué sur la non-disponibilité de cette version d'essai temporaire :

Nous savons que vous êtes nombreux à attendre le jeu avec impatience, et nous aurions adoré proposer la démo sur consoles également. Malheureusement, des contraintes techniques nous empêchent actuellement de le faire ; il est tout simplement beaucoup plus simple de publier une démo sur PC. Rassurez-vous : Hell is Us sortira simultanément sur PC et consoles, avec le même contenu et le même niveau de finition. Le développement progresse de manière homogène sur toutes les plateformes ; cette limitation ne concerne que la démo.

En termes de contenu, il s'agira du début de l'aventure de Rémi, permettant de découvrir les bases de son gameplay, donc sans que tous les éléments constitutifs du jeu soient présents, l'exploration prenant par exemple tout son sens lorsque le monde s'ouvre. En termes de difficulté, l'expérience ne se veut pas facile, mais a été pensée pour être accessible. Il y aura ainsi trois niveaux parmi lesquels choisir et des options de personnalisation pour permettre au plus grand nombre d'en profiter.

Et puisque le développement n'est pas encore terminé, il est rappelé que plusieurs fonctionnalités et contenus ne seront inclus que dans la version finale. La localisation inclura ici uniquement un doublage et des textes en anglais, mais des voix françaises sont aussi prévues, de même qu'une traduction dans notre langue. Les joueurs pourront aussi en profiter au lancement en italien, allemand, espagnol, chinois simplifié, russe, polonais, portugais, japonais, coréen et turc.

