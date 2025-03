Hell is Us ne sera pas qu'un jeu d'action, une longue vidéo de gameplay dévoilée

Rogue Factor lancera à la rentrée Hell is Us, un jeu d'action et d'aventure dont la direction créative et artistique a été assurée par Jonathan Jacques-Belletête (Deus Ex, Marvel’s Guardians of the Galaxy). À l'occasion de la Nacon Connect 2025, le titre s'est offert une longue vidéo de gameplay, à découvrir juste ici :

Comme nous l'expliquent les développeurs, Hell is Us ne sera pas qu'un jeu d'action avec des combats, le gameplay laissera une grande place à l'exploration et à la résolution d'enquêtes pour en apprendre un peu plus sur cet univers mystérieux. Le jeu laissera une grande liberté aux joueurs, qui seront les seuls maîtres de leur aventure.

La date de sortie de Hell is Us est fixée au 4 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez déjà précommander le jeu en Deluxe Edition à 59,49 € sur Gamesplanet.