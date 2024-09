Hell is Us : enfin du gameplay pour le prochain jeu du directeur créatif des Deus Ex

Rogue Factor a déjà développé Mordheim: City of the Damned et Necromunda: Underhive Wars, il planche actuellement sur Hell is Us, un nouveau jeu vidéo dont la direction artistique est assurée par Jonathan Jacques-Belletete, remarqué pour son travail chez Eidos Montréal sur les Deux Ex: Human Revolution et Mankind Divided.

Lors du PlayStation State of Play, nous avons enfin découvert du gameplay de Hell is Us, il s'agira d'un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne dont voici le résumé :

Si la guerre est ce qui se rapproche le plus de l’enfer sur terre c’est qu’elle abrite le pire des démons : l’Homme. Dans un pays isolé, ravagé par un conflit fratricide, découvrez les secrets de votre passé et affrontez une énigmatique calamité.

Hell is Us est un jeu d'action-aventure à la 3ème personne mêlant d'intenses combats au corps à corps avec l'excitation de l'exploration. Parcourez le monde semi-ouvert pour trouver des réponses à vos questions et affrontez de mystérieuses créatures tout au long de votre périple. UN MONDE HOSTILE Outre la guerre civile qui divise le pays, la région subit une énigmatique calamité à l’origine de créatures surnaturelles dont aucune arme moderne ne peut venir à bout. Votre épée d’un autre âge et votre drone seront vos meilleurs alliés pour vous frayer un chemin à travers ces terres infestées de chimères terrifiantes et élucider le mystère de leur présence dans la région. UN SYSTEME D’EXPLORATION UNIQUE Pas de carte, pas de boussole, pas d’indicateur de quête : suivre son instinct fait partie de l’aventure. C’est une expérience unique qui vous attend, vous donnant les clés pour faire vos propres choix et explorer suivant vos ressentis, grâce à une écriture et un level design uniques en leur genre. Vos découvertes n’appartiennent qu’à vous. DES COMBATS CONTRE DES CRÉATURES INÉDITES Epées, lances et haches : une panoplie d’armes forgées spécialement pour combattre ces créatures surnaturelles est à votre disposition. Il faut apprendre à affronter ces monstres et utiliser votre drone à bon escient pour en sortir vivant.

Édité par Nacon, Hell is Us est désormais attendu en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver les Deux Ex sur Gamesplanet.