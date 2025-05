Hell is Us : les configurations PC dévoilées, Rogue Factor s'en explique et ne fait pas de promesses en l'air

Parmi les jeux sur lesquels il va falloir garder un œil à la rentrée, nous retrouvons Hell is Us, développé par Rogue Factor et édité par Nacon. En parallèle de l'annonce d'une démo jouable sur Steam, les spécifications de la version PC ont donc été dévoilées, qui ont été revues à la baisse par rapport à ce qui était initialement indiqué sur la plateforme de Valve et sont celles que nous retrouverons donc au lancement. Le studio a précisé qu'elles avaient de base été fixées un peu plus haut afin d'éviter les déconvenues et que nous pouvons désormais bien nous référer à ce qui est marqué. Les catégories Élevé et Très élevé ont ainsi été ajoutées afin de donner un large aperçu.

Suite à leur publication, des joueurs se sont évidemment étonnés de voir une configuration Ultra ne proposer que du 30 fps, un post a été publié sur Steam afin de clarifier la situation. Pour commencer, les estimations données sont basées sur des benchmarks qui se veulent prudents et la catégorie Ultra vise à pousser la fidélité graphique au détriment du framerate, le jeu utilisant de base la technologie Temporal Super Resolution (TSR) de l'Unreal Engine, tout en supportant les dernières versions du DLSS, XeSS et FSR. Avec une RTX 4090 comme annoncé, le nombre d'images par seconde dépassera le 30 fps, mais ne sera pas forcément consistant à 60 fps.

Les développeurs ont donc voulu être réalistes et ne pas faire de promesses en l'air plutôt que de faire des déçus à la sortie. Ils précisent que chacun sera de toute manière libre d'effectuer les réglages fins pour obtenir le meilleur des compromis selon le hardware à disposition. La démo va d'ailleurs permettre cela. Au moins, pas d'entourloupes !

Minimum Recommandé Élevé Très élevé Ultra Paramètres graphiques • 1080p 30 fps

• Réglages moyens • 1080p 60 fps

• Réglages élevés • 1440p 60 fps

• Réglages très élevés • 4K 30 fps

• Réglages Ultra Upscaling (TSR) 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Carte graphique (GPU) • NVIDIA GTX 1070 8 Go

• AMD RX 5600 XT 6 Go • NVIDIA RTX 2080Ti 11 Go

• AMD RX 6750 XT 12 Go • NVIDIA RTX 3080 10 Go

• AMD RX 6800 XT 16 Go • NVIDIA RTX 3090 24 Go

• AMD RX 6900 XT 16 Go • NVIDIA RTX 4090 24 Go

• AMD RX 7900 XTX 24 Go Processeur (CPU) • Intel i7-7700K

• AMD Ryzen 3 3300X • Intel i7-11700K

• AMD Ryzen 5 7600 Mémoire (RAM) 16 Go Système d'exploitation (OS) Windows 10 64 bits Espace de stockage 30 Go SSD

Pour rappel, Hell is Us sortira le 4 septembre sur PC (Steam, Epic Games Store), mais aussi sur PS5 et Xbox Series X|S. Il est actuellement disponible en précommande à partir de 42,49 € chez Gamesplanet.

